Reaparece el narcotraficante Sebastián Marset para dar una entrevista a un medio paraguayo

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset reapareció públicamente en una videollamada concedida a la radio paraguaya 780 AM, desde un lugar no revelado, para insistir en que estuvo dispuesto a entregarse a la Justicia de Paraguay. Según su versión, la propuesta fue rechazada porque las autoridades se negaron a excluir a sus familiares de los procesos judiciales abiertos en ese país.

Marset contó que su abogado, Santiago Moratorio, mantuvo reuniones con el fiscal general paraguayo, Emiliano Rolón, para explorar la posibilidad de una entrega “pacífica”. Dijo que pedía dos condiciones: que su familia quedara fuera de los expedientes y que, en caso de ser arrestado, lo recluyeran en una cárcel común donde pudiera enfrentar un juicio con asistencia legal. Sostuvo que las autoridades respondieron que dichas condiciones eran “imposibles”.

El uruguayo, señalado internacionalmente por dirigir una red de tráfico de drogas y por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de dos millones de dólares, acusó al Ministerio Público de sostener causas sin pruebas sólidas. Aseguró que no existen propiedades ni incautaciones de droga que lo vinculen directamente con los hechos atribuidos y que en Europa, donde también se hace referencia a él en expedientes mencionados por Paraguay, no enfrenta órdenes de captura.

La figura de su expareja, Gianina García Troche, fue central en sus declaraciones. García Troche —madre de sus hijos— fue detenida en España en julio de 2024 y extraditada a Paraguay en mayo de 2025. Permanece presa en la cárcel militar de Viñas Cue, imputada por lavado de dinero y tráfico internacional de drogas. Marset sostuvo que la mujer “no está implicada en nada” y calificó los cargos como una “falacia”. Añadió que su estado de salud se deterioró en prisión y sugirió, sin aportar evidencia, que podría estar siendo víctima de un trato intencionalmente dañino.

Marset: "Rosarito y el coreano no agarran dinero mío, porque esto es muy mediático", dijo.



👉Durante una entrevista en exclusiva en el programa "En Buenas Manos", Sebastián Marset, quien enfrenta acusaciones por presunta vinculación con una red de narcotráfico y lavado de… pic.twitter.com/jMiegemNry — Radio 780 AM (@780AM) December 9, 2025

El narcotraficante aseguró que, tras la imputación de García Troche y otros miembros de su entorno, abandonó cualquier plan de entrega. “Me quise enfrentar a la justicia, pero con lo que hacen con una persona inocente es imposible”, afirmó. También señaló que el proceso alcanza a su hermano y al hermano de García, a quienes considera ajenos a cualquier actividad ilegal.

Durante la entrevista reveló que tuvo acceso a un presunto informe de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos (SIU) de Paraguay, en el que, según relató, se ordenaba capturarlo “vivo o muerto”. Concluyó que las autoridades no aceptaron su entrega porque “lo quieren muerto” debido a la información que dice poseer. Además, acusó a policías, funcionarios y políticos de estar involucrados en actividades ilícitas y aseguró que “mucha mafia está metida de ese lado”.

Marset —quien vivió en Bolivia con identidades falsas— es buscado desde julio de 2023, cuando escapó de un operativo en Santa Cruz de la Sierra. Desde entonces se desplaza por Sudamérica, según él mismo declaró, “sin ningún problema”, utilizando distintos medios de transporte salvo el público. Afirma que no teme a los operativos internacionales ni a las publicaciones de prensa que aseguran que su captura es inminente.

El operativo “A Ultranza PY”, considerado el mayor golpe al crimen organizado en Paraguay y base de la imputación contra García Troche, es uno de los ejemplos que Marset citó para sostener su inocencia. Dijo que la causa carece de pruebas materiales y criticó que, pese a ello, las autoridades sigan utilizándolo como eje de la investigación.

