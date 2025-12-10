¿Te hace sentido? un libro para acompañarte en tiempos inciertos

“Hay libros que se leen con los ojos y otros que inevitablemente, se leen con el alma. Este es uno de esos”.

Con estas palabras, Miguel Ángel Díaz Escoto, presidente de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, describe el libro “¿Te hace sentido? Reflexiones para acompañar el alma en tiempos inciertos” del mexicano Óscar García Osuna.

“Desde las primeras líneas , las palabras de Óscar no buscan impresionar ni dar respuestas cerradas. Lo que hacen, y lo hacen muy bien, es acompañarte. Invitarte a hacer una pausa. A mirar hacia adentro. A reconocerte”, escribe Díaz Escoto.

Cuando al final de dar una plática a la que asistieron 2,800 personas, a Óscar lo invitaron a escribir para el periódico El Noroeste de Mazatlán, México, no imaginó que diez años más tarde, haría un libro con sus columnas más populares.

Así nació “¿Te hace sentido? Reflexiones para acompañar el alma en tiempos inciertos”, un compendio de su trabajo narrado en un lenguaje sencillo, casual y desgarbado que conecta con la gente y se baja a su nivel.

“Ese día después de la plática, se me acercó una señora llorando y me dijo, me acabó de dar cuenta que mi esposo está violando a mi hija, qué puedo hacer. Todavía se me enchina la piel. No supe qué decir”.

A Oscar le llevó un año armar su libro, y fue todo un proceso ya que invitó a 100 personas para que le ayudaran a seleccionar sus mejores trabajos, luego le pidió a siete expertos, doctores, maestros y licenciados de todo el mundo para que le dieran otra cernida.

“La fuerza de este libro es que las columnas fueron curadas por más del 70% de personajes del mundo empresarial y 56% del ámbito educativo”.

Oscar García Osuna, autor de ¿Te hace sentido? reflexiones para acompañar el alma en tiempos inciertos. Crédito: Araceli Martinez Ortega | Impremedia

Pero además incluye códigos QR que llevan al lector a algunos de los programas y entrevistas del escritor con expertos mundiales.

La portada de “¿Te hace sentido? Reflexiones para acompañar el alma en tiempos inciertos” está ilustrada por la pintura “La Familia” de su hijo Oscar, quien nació con síndrome de Down.

La feria del libro de Guadalajara abrió con su libro, pero ya lo presentó en Europa, y en la Embajada de México en Madrid, y en muchos otros lugares.

Pero quién es Óscar García Osuna.

Nacido en Mazatlán, México, es contador público de profesión, director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán; es coach de vida, estudió psicología positiva, y el 1 de octubre se jubiló del Tec de Monterrey donde llegó a ser vicerrector.

Durante un tiempo del 1995 al 2010 estuvo trabajando en la parte artística de los carnavales de Mazatlán.

“Me siento más que nada un formador. A los 16 años ya estaba dando clases de matemáticas financieras; y dar clases me ayudó a trabajar mis propias incompetencias”.

Algo que definitivamente lo marcó de por vida fue ver morir a seis de sus hermanos de distrofia muscular. De su familia, solo quedan su hermana mayor y él.

“Fue un desafío porque yo quería estudiar medicina para ayudar a mis hermanos. La persona que tiene distrofia muere a través de la asfixia, el último músculo que se atrofia es el corazón y el pulmón”.

Oscar García Osuna dice que ¿Te hace sentido? se lee con pausa, con lápiz en la mano y con el corazón abierto. Crédito: Araceli Martinez Ortega | Impremedia

Sin embargo, al descubrir que no le gustaban los hospitales ni el olor a sangre, se decidió por ser contador para ayudar a su padre en los negocios de la familia.

A los 19 años ya era director de auditorías de la empresa Productos Mexicanos; “después llega la educación a decirme, tú eres de aquí, y viene el Tec de Monterrey”.

Fue a través de la madre de sus dos hijos a quien le gustaba el teatro, que se involucró en las artes escénicas, y en 1992, el Tec lo invitó a hacerse cargo de teatro, difusión cultural y deportes.

La llegada de su hijo fue un quiebre en su vida.

“¿Sabes que es el síndrome de Down? me preguntaron en la sala de maternidad. ‘No’… ¡aprende! Tu hijo tiene síndrome de Down. Así me dieron la noticia, y me abrieron un hoyo; y luego me dijeron, ah pero ‘no digas nada porque tu mujer está débil’“.

Dice que encontró un escape en el arte.

“Duraba horas creando un espectáculo. Era una evasión para no pensar. Tengo un IQ de 128, y ser bien cerebral es muy peligroso. A todo le quieres dar una explicación, y la vida tiene cosas que no tienen explicación”.

Fue a raíz de su separación matrimonial, que empezó a trabajar en él, y en lugar de certificarse en auditorías o finanzas, empezó un trabajo de transformación personal.

Se certificó como coach en diferentes áreas humanas y estudió psicología aplicada que le ayudaron a entender que no hay buenos ni malos y aprender el concepto ampliado del perdón.

Otro momento de quiebre fue cuando a su hijo Óscar le detectaron que padece trastorno obsesivo compulsivo toc toc.

“Todo lo quiere hacer perfecto. La perfección te lleva a la depresión, a la ansiedad y a los ataques de pánico”.

El estudio de la psicología aplicada lo ayudó a encontrar el sesgo positivo en la vida. “Yo era muy negativo, tenía pensamientos catastróficos”.

Al concluir su tesis, el diario El Noroeste le ofreció dar la conferencia “No somos, nos comportamos” qué es lo que había aprendido a través de sus certificaciones y el estudio de la psicología porque – dice – el comportamiento lo puedes cambiar.

“Vivimos en una jungla, viendo de quién nos cuidamos. No estamos hechos para vivir en armonía sino para defendernos. ¿Qué quieres?, preguntamos”.

Por qué leer “¿Te hace sentido? Reflexiones para acompañar el ama en tiempos inciertos”.

Óscar deja que conteste Díaz Escoto, presidente de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional a través del prólogo de su libro.

“No se trata de encontrar fórmulas mágicas. Lo que Óscar propone es otra cosa: que nos escuchemos, que nos reconozcamos, que aprendamos a vivir con nuestras fortalezas, nuestras heridas y nuestras diferencias. Que aceptemos que ser humanos no es problema por resolver sino un misterio que vale la pena habitar”.

Puedes encontrar el libro de Óscar García Osuna en Amazon.