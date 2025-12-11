Becky G se sincera sobre el escándalo de infidelidad que envolvió a Sebastián Lletget

En su nuevo documental, titulado ‘Rebbeca’, Becky G aborda por primera vez el dolor que le causaron los rumores de infidelidad que involucraron a su prometido, el futbolista Sebastián Lletget, en 2023. En el material audiovisual, la cantante de 28 años comparte su perspectiva sobre el escándalo público que sacudió su relación.

La pareja, que se conoció cuando Becky tenía 19 años y Lletget 23, se comprometió en diciembre de 2022 tras seis años de relación. Sin embargo, solo cuatro meses después, las redes sociales se inundaron de acusaciones de que el deportista le había sido infiel.

Aunque Lletget se disculpó públicamente en marzo de 2023, atribuyendo la situación a un “lapsus de 10 minutos” que derivó en un intento de extorsión, Becky había guardado silencio hasta ahora.

En el documental, la intérprete de ‘Mayores’ expresa la dificultad de enfrentar el escrutinio público. “Aquí es cuando me cuesta mucho aceptar el concepto de ‘Esto es lo que firmaste'”, confiesa.

“Yo no firmé esto. Siento que mi experiencia es a puerta cerrada”, dijo.

Uno de los aspectos más dolorosos para la artista fue la interpretación de su silencio. “Lo más difícil es que mi silencio se confundía con debilidad”, compartió. Para ella, las palabras resultaban insuficientes: “No hay palabras que lo aliviasen… solo acciones”.

Sobre el documental

Aunque el documental no confirma explícitamente el estado actual de su relación, de acuerdo a lo reseñado por E!, concluye con una reflexión de Becky, mientras se muestra a un hombre (que parece ser Lletget) desde atrás. “También creo que las personas que están destinadas a estar en tu vida no son las que se van ni las que se quedan”, dice. “Son las que crecen contigo”, agrega.

Después, afirma: “Nunca volveremos a ser los mismos. Y creo que ese es el objetivo”.

‘Rebbeca’ aborda el trabajo de Becky G en su álbum ‘Raíces’ y como fue para ella conectar con su descendencia mexicana y está disponible en cines tanto en Estados Unidos como en México.

