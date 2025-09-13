Alejandra Espinoza aclara si su vestido detonó la supuesta pelea entre Becky G y Thalía

La mexicana Alejandra Espinoza, quien se diera a conocer por ganar ‘Nuestra Belleza Latina’, aprovechó que Carlos Ponce revivió el supuesto conflicto de Thalía y Becky G en los Latin American Music Awards 2024, para ella también contar su versión de la historia.

Ale habló sobre este tema durante su presencia en el programa de radio del que forma parte, en donde respondió algunas dudas de sus compañeros sobre ese tema y es que se llegó a decir que la presunta discusión entre las dos cantantes fue ocasionada por un tema de vestuario, aunque Thalía y Becky G ya desmintieron, en su momento, esa versión.

En las redes circuló que Thalía se habría molestado porque ella y Alejandra Espinoza llevaban puesto un vestido muy similar, lo que habría provocado la famosa reacción de Becky G, quien, se dice, salió en defensa de Ale ante los señalamientos de la intérprete de ‘Amor a la Mexicana’.

“Les voy a explicar exactamente lo que sucedió. Sí es verdad que no sabíamos que estábamos parecidas en el vestido. Para mi entender no se parecían mucho, pero en fin. Yo me pongo ese vestido ese mismo día en la mañana y me quedó grande. Entonces Lucía, mi estilista, lo cosió a mano. Yo salí, literalmente, cinco minutos de arrancar. Cuando yo subo al escenario, yo también me sorprendí porque sí vi a Thalía de blanco. Thalía me vio y me dijo: “No mam… estamos vestidas igual, pero en buen rollo y me dio un abrazo”, dijo Alejandra Espinoza, con lo que dejó en claro que esposa de Tommy Mottola no se molestó por su atuendo.

A pesar de que esa es la versión que se manejó en las redes sociales, los cuatro protagonistas, Carlos Ponce incluido, insisten en que todo se inició porque Thalía le hizo unas recomendaciones a Becky G con respecto a su calzado, pero reiteran que jamás se trató de una discusión, sino de una simple conversación.

“Becky acababa de tener su participación y estaba como frustrada. No estaba molesta, sí frustrada. Empezó a decir que se subió a unas mesas y que casi se caía porque en su presentación había humo y ese humo es súper resbaloso. Hay una imagen donde Thalía se acerca y le dice: ‘No ensayaste con los zapatos’. Ahí es cuando la gente le pone la voz. Becky G tenía mucho coraje con ella misma”, contó Alejandra Espinoza en ‘Tu Buena Vibra Show’.

Tras contar su versión de la historia, Luis Sandoval le preguntó a Ale si se hubiera atrevido a ventilar el pleito o si lo hubiera ocultado, en caso de ser cierto, provocando con su respuesta que las redes creyeran que ella tampoco contó la verdad, tal y como sucedió con Carlos Ponce hace unos días.

“Me lo hubiese callado, la verdad”, respondió Ale ante las risas de sus compañeros, con lo que no hizo más que sembrar las dudas sobre lo que en realidad pasó durante esa plática que se hizo tan viral.

