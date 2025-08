Alejandra Espinoza rompe el silencio y reacciona a rumores de infidelidad de su esposo

La presentadora mexicana Alejandra Espinoza, quien está casada con Aníbal Marrero, se convirtió en las más reciente víctima de las redes sociales, luego de que una publicación asegurara que su pareja le había sido infiel, lo que provocó un intenso debate en las redes sociales.

La primera ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ habló sobre este delicado tema en ‘Buena Vibra’, el programa de radio del que forma parte, en donde dio lectura del más reciente chisme en el que la involucraron.

“El día de ayer mi hermana, Cynthia, me manda un mensaje: ‘Dile a Aníbal que qué escondidito se lo tenía y tú ya deja de llorar, la vida sigue’ y me manda una publicación de Facebook que dice lo siguiente: ‘La traición descubierta: Alejandra Espinoza llora de dolor al descubrir todo sobre el engaño de su esposo’ y hay muchas imágenes que agarran mías donde parece que estoy llorando, de hecho sí estoy llorando, pero por otra cosa”, comenzó contando la también actriz.

A continuación detalló que entre las fotografías que usaron, para exhibir la supuesta infidelidad, hay una en la que su pareja aparece besando a una mujer, pero esa mujer era ella misma, pero con un look que la hace parecer otra.

“Ponen una fotografía en el centro de Aníbal besando a una mujer, que soy yo, pero me está agarrando la cara y no se nota que soy yo”, continuó narrando la mamá del pequeño Aiden Matteo.

Además de compartir detalles de la nota, Alejandra Espinoza también dio lectura a algunos de los comentarios más graciosos que recibió ese chisme y que ella quiso compartir con su audiencia.

“A mí me dan mucha risa los comentarios: ‘Qué doloroso para Alejandra’, ‘Deja de mantenerlo, que trabaje’, ’Se cansó de comer huesos’, ‘La dejaron por flaca’”, leyó.

Tras dar lectura a esa nota, la presentadora recordó otro chisme que le inventaron y en el que aseguraban que su pareja le había quitado a su hijo, lo que provocó que una señora se le acercara y le dijera que le daba mucho gusto verla con Matteo, pues creyó que lo publicado sí era verdad.

“Empezaron a inventar que, supuestamente, me había quitado al niño, pero pues puras cosas que yo, la verdad, ni le puse mucha atención, especialmente por el momento que estaba pasando.

Después de un tiempo llego yo con una señora que conozco. Yo la veía que me veía, así como que me quería preguntar algo, pero no me decía nada. Se mete Aníbal con Matteo y cuando entra dice ella: ‘Ay, qué bueno Ale porque no sabia si preguntarte o no, pero es que había leído que, supuestamente, tu esposo te había quitado al niño’. Ella misma pensaba que sí era verdad”, relató.

Alejandra Espinoza aprovechó su experiencia para hacer un llamado a sus seguidores a no creer todo lo que ven en las redes sociales, pues mucha información, como la que han publicado de ella, es falsa, aunque en la forma en que la cuenten parezca tan real.

“Ellos lo cuentan como si hubiesen visto a mi esposo con otra mujer. Si vieron algo, por favor, tomen fotografías y mándenmelas”, dijo con ese sentido del humor que tanto la caracteriza.

