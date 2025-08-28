Alejandra Espinoza conquistó las redes con un conjunto de minifalda y corsé 

A solo unas horas de confirmarse que Nadia Ferreira, Clarissa Molina y Alejandra Espinoza serán las encargadas de conducir la entrega de Premios Juventud, la mexicana deslumbró en redes sociales con una publicación en la que hizo un despliegue de estilo y belleza.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la también actriz colocó un carrusel de imágenes y videos con los que celebró su participación en la gala que premia a lo mejor del entretenimiento latino.

“Nos vamos a Panamá. #PremiosJuventud”, escribió Alejandra Espinoza que desató furor en la sección de comentarios no solo por la noticia de su conducción en dicha ceremonia, también por el flamante atuendo que lució dentro del post.

Se trató de un look monocromático blanco, compuesto por un top estilo corsé y con una franja alargada en la parte frontal, combinada con una minifalda abullonada y tacones puntilla.

La larga cabellera castaña de la presentadora descansó en ondas suaves sobre sus hombros, mientras que su maquillaje se mantuvo fresco y jovial, destacando por un delineado marcado y labios nude.

No pasó mucho tiempo antes de que la sección de comentarios de llenara con felicitaciones por el logro que alcanzó a nivel profesional, así como por el ‘taco de ojo’ que regaló a sus seguidores.

Algunas de las reacciones que se registraron en la plataforma fueron: “La más linda, ya quiero ver cómo te vas a vestir”, “Siempre te luces y robas miradas”, “Alejandra, uno de los rostros más bellos de México”, “Ale, estás muy bella”, “Padrísimo, tú eres la mejor conductora” y “Me encanta tu vestido y bienvenida a mi país”, entre otras.

