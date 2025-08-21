Alejandra Espinoza quiebra en llanto al aire tras revivir doloroso capítulo de su vida

La presentadora Alejandra Espinoza, quien se diera a conocer por ganar ‘Nuestra Belleza Latina’, conmovió a sus seguidores con una anécdota que compartió en ‘Tu Buena Vibra’, su programa de radio, en donde no pudo contener las lágrimas mientras contaba su experiencia.

La también actriz revivió la marcha en la que participó hace unos ayeres en San Diego, California, y de la que también formó parte una de sus hermanas, quien había sido diagnosticada con cáncer, pero ese no fue un impedimento para que alzara la voz.

“Hicimos una marcha, me dan ganas de llorar, en San Diego. mi hermana estaba con cáncer y estaba completamente peloncita, peloncita, así que tengo una imagen muy vívida de ella”, contó la mamá de Aiden Matteo al inicio de su testimonio.

A continuación recordó el hermoso momento que vivieron como familia, luego de que unas porristas que estaban en la marcha le dedicaron una porra a su hermana.

“Estaba saliendo el sol, íbamos en la marcha y mi hermana iba caminando en medio de muchas porristas, entonces. Pasa mi hermana y todas le empezaron a hacer como una porra. Me acuerdo verla todavía calvita y fue muy emocionante”, relató Alejandra Espinoza.

A pesar de lo mal que la pasó, luego de que su hermana fuera diagnosticada con cáncer, la presentadora relató que ese episodio de su vida no hizo más que reforzar su fe en Dios.

“Yo sí creo mucho en que Dios es tan grande, y Dios se encarga. Aunque fue muy duro, fortaleció mi fe”, concluyó en su testimonio con el que tocó fibras sensibles.

La anécdota de Alejandra Espinoza no solo tocó el corazón de sus compañeros de programa, sino que también de sus fans, a quienes les conmovió la manera en que narró ese capítulo de su vida.

