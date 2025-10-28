Becky G deslumbró en la gala Vogue World: Hollywood 2025 con un look digno de película

Becky G fue una de las artistas que engalanó la edición de Vogue World 2025, una gala que celebró por todo lo alto la colaboración entre la moda y el cine, en los emblemáticos estudios de Paramount Pictures, que si bien han servido como escenario de cintas como “Breakfast at Tiffany’s” y “El Padrino”, ahora se convirtieron en el recinto perfecto para dar vida a esta pasarela.

Y es que a través de este evento, algunos de los diseñadores de vestuario con mayor renombre en la industria de Hollywood (incluidos: Colleen Atwood, Milena Canonero, Ruth E. Carter, Catherine Martin, Arianne Phillips, Sandy Powell, Jacqueline West y Shirley Kurata), unieron su talento a casas de moda como Alaïa, Balmain, Louis Vuitton, Marc Jacobs, McQueen, Miu Miu y Valentino para crear nuevos looks inspirados en el séptimo arte.

Por su parte, la cantante mexicoamericana no falló en regalar una cátedra de estilo y sensualidad al portar un vestido largo y en color dorado cuyos detalles de pedrería, transparencias y escote peligroso dieron mucho de qué hablar en la sección de comentarios bajo el post de Instagram que realizó.

Otro detalle dentro de la propuesta de Becky G que la convirtió en el blanco de piropos de sus seguidores fue el corte ceñido de la pieza realizada por el diseñador Georges Chakra, que dejó en evidencia la figura de ‘reloj de arena’ con la que cuenta.

“De Inglewood a Hollywood. Gracias, Vogue, por devolver la magia de Hollywood a mi hermoso Los Ángeles“, escribió la famosa para acompañar la publicación que no tardó en recaudar miles de ‘me gusta’ y comentarios a pocas horas de haber salido a la luz.

Cabe recalcar que Becky G no fue la única representante latinoamericana que formó parte de esta importante celebración al cine y la moda. Celebridades como Eiza González, Karol G y Camila Cabello se dieron cita en esta fecha especial portando elegantes atuendos que las colocaron en la lista de mejores vestidas de la noche.

Seguir leyendo:

• Becky G conquista España con un flamante look de gala

• Becky G revela que hará una colaboración con Rauw Alejandro

• Becky G expresa su orgullo por sus raíces latinas: “Me motiva mostrar que merecemos ser felices”