EE.UU. anuncia aranceles progresivos contra Nicaragua

Estados Unidos empezará a aplicar aranceles a partir del año que viene contra Nicaragua a causa de sus políticas económicas y comerciales consideradas “irrazonables” y por los abusos a los derechos laborales, informó la oficina del Representante Comercial (USTR) el miércoles (10.12.2025).

Esos aranceles progresivos se aplicarán a todos los productos que no entran dentro del Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos con República Dominicana y América Central (DR-CAFTA), explicó la entidad en un comunicado.

“Los aranceles arrancarán con 0% el 1 de enero de 2026 y aumentarán al 10% el 1 de enero de 2027, y al 15% el 1 de enero de 2028. Cualquier tarifa se acumulará con otras, como la Tarifa Recíproca existente del 18%”, detalló el texto.

Tras una investigación de 12 meses que incluyó más de 2.000 comentarios públicos, de individuos y empresas, la USTR considera probado que “el régimen de Ortega-Murillo incurre en actos, políticas y prácticas irrazonables que obstaculizan y restringen las oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses en Nicaragua”.

El presidente Daniel Ortega, exguerrillero de 80 años en el poder desde 2007 y quien gobernó Nicaragua también en la década de 1980, es acusado por sus críticos y organismos humanitarios de instaurar una “dictadura familiar” junto a su esposa Rosario Murillo, de 74 años, nombrada copresidenta en febrero por una reforma constitucional.

“Nicaragua ha explotado a sus propios trabajadores, lo que ha dado lugar a condiciones de competencia desleales; ha confiscado los intereses de propiedad de instituciones religiosas nacionales y extranjeras y de personas o empresas estadounidenses; y ha creado un entorno de alto riesgo para las empresas de Estados Unidos” detalla el informe de 46 páginas.

Asimismo, esa Oficina advirtió que “si Nicaragua no avanza en la solución de estos problemas”, relacionados a los abusos de derechos humanos, libertades fundamentales y el desmantelamiento del Estado de derecho, “este cronograma y estas tasas podrían modificarse”.