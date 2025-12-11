La demócrata Amy Acton ha emparejado a Vivek Ramaswamy en la carrera para gobernar a Ohio

De manera sorpresiva, la candidatura de la demócrata Amy Acton a gobernadora de Ohio ha mostrado un crecimiento por demás significativo que, de acuerdo con los resultados de una encuesta, ya le permitió emparejar terreno con el empresario Vivek Ramaswamy quien cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump.

Un sondeo realizado por Emerson College Polling indica que, si hoy se llevarán a cabo las elecciones en Ohio, Amy Acton obtendría 46% de respaldo ciudadano; en tanto que el multimillonario Ramaswamy contaría con 45% de apoyo.

En una lucha hipotéticamente tan cerrada, ambos candidatos tendrían que convencer con sus propuestas a 9% de personas con posibilidad de votar que señalaron estar indecisas sobre a quién apoyarán.

Con respecto a una encuesta similar realizada casi cuatro meses atrás, la candidata demócrata a quien los habitantes de Ohio recuerdan por haber fungido como exdirectora del Departamento de Salud a nivel estatal, presenta un sorprendente incremento de siete puntos de respaldo; en contraparte, el empresario de raíces hindúes perdió cuatro puntos.

Vivek Ramaswamy parece ya no ser amplio favorito en la disputa por definir a quien reemplazará al republicano Mike DeWine como nuevo gobernador de Ohio. (Crédito: Alex Brandon / AP)

De acuerdo con Spencer Kimball, director ejecutivo de Emerson College Polling, Ramaswamy tiene mayor rango de aceptación entre los hombres y gracias a ello su campaña no se ha precipitado.

“La encuesta de agosto de Emerson College encontró que las mujeres votantes estaban divididas entre Ramaswamy y Acton, 44% a 42%, y los hombres se inclinaban por Ramaswamy 54% a 36%.

Cuatro meses después, los hombres todavía apoyan a Ramaswamy por unos 20 puntos, 55% frente a 35%, pero las mujeres se han inclinado por Acton, inclinándose por ella en un 56% frente a un 37%”, detalló en un comunicado.

Cabe señalar que las personas consultadas en la encuesta coinciden en que el tema clave para votar por un candidato está relacionado con la economía, con 44%.

Después, aparecen otras prioridades como son: las amenazas a la democracia, con 13%; la atención médica, con 11%; la asequibilidad de la vivienda, con 9%; y la inmigración, con 8%.

Para Vivek Ramaswamy asimilar estos resultados resulta clave, pues hasta agosto prácticamente ningún otro aspirante a gobernador le hacía sombra, pero los resultados de elecciones celebradas en otros estados donde los republicanos fueron superados parecen haber modificado el panorama en la arena política.

