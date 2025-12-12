Altair Jarabo presume sus románticas vacacione en Hong Kong con su esposo Frédéric García

La actriz Altair Jarabo y su esposo, el empresario francés Frédéric García, disfrutan de unas exclusivas vacaciones en Hong Kong, como lo presumió la mexicana en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram.

Y es que la protagonista de “Juego de mentiras” (2023) ha compartido diversas fotografías de su escapada por Asia, generando cientos de elogios por parte de sus seguidores.

Con títulos como “Hong Kong Vol. I”, “Hong Kong Vol. II” y “Hong Kong Vol. III”, la también modelo mexicana publicó varias galerías a lo largo de la semana. En estas imágenes se aprecia que la actriz de 39 años recorrió algunos de los sitios más representativos de Hong Kong, mientras posaba para las tradicionales fotos del recuerdo.

Altair Jarabo disfruta de vacaciones con su esposo Frédéric García

En algunas aparece sola, disfrutando del paisaje urbano, mientras que en otras se muestra abrazando o tomada de la mano de su esposo, con quien contrajo matrimonio en 2021.

Durante su viaje, Altair Jarabo también destacó por su característico sentido de la moda. Fiel a los total looks que suele usar en su día a día, la intérprete de villanas en telenovelas como “Que te perdone Dios” y “En nombre del amor” apostó por un atuendo completamente en negro.

Su outfit consistió en una blusa de cuello de tortuga, pantalón de pierna ancha y un saco oversize, combinación que complementó con botas y una elegante bandolera. Su estilo sobrio, moderno y perfectamente equilibrado no pasó desapercibido entre sus fans.

Los seguidores de Jarabo aprovecharon cada publicación para llenarla de mensajes positivos, deseándole que disfrute de su viaje junto a García, quien actualmente tiene 58 años.

Seguidores aplauden viaje de Altair Jarabo

Entre los comentarios más frecuentes destacan frases como “Vive lo bueno de la vida que para eso es”, “Altair hermosa, qué buenas vacaciones, te lo mereces” y “Qué bonitas fotos”, evidenciando el cariño que el público le tiene a la actriz.

Tras su paso por Hong Kong, la actriz reveló hace unas horas que ella y su esposo ya se encuentran en Macao, un destino ubicado al sur de China. Todo indica que la pareja planea recorrer distintos puntos de Asia durante las celebraciones decembrinas. Antes de esta gira, ambos estuvieron en París, ciudad que visitan frecuentemente y donde se casaron en una ceremonia íntima que generó gran atención mediática debido a la diferencia de edad de 19 años entre ellos.

