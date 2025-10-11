Altair Jarabo responde a las críticas por la diferencia de edad con su esposo

A pesar de su deseo de mantener los detalles de su vida privada fuera de los reflectores, Altair Jarabo ha decidido pronunciarse sobre su matrimonio y la diferencia de edad que existe entre ella y su esposo, Frederic García, quien es 19 años mayor que ella. ¡Te contamos lo que dijo!

De acuerdo con lo revelado por la villana de novelas como “Al Diablo con los Guapos” y “Mentir para Vivir” en entrevista con el matutino “Despierta América”, la diferencia de edad ha servido como una herramienta positiva dentro de su relación con el empresario de origen francés.

“Cero problema, al revés, para mí es algo muy bueno, nunca lo he negado, yo me siento totalmente respaldada, en su inteligencia, en su experiencia es mi coach“, respondió la histrionisa al ser cuestionada sobre el tema que ha generado controversia desde que se anunció su compromiso con el magnate.

Bajo esta misma tesitura, Altair Jarabo no dudó en enumerar las cualidades que posee su enamorado: “Frederic es un tipazo, es un gran hombre, él sabe que lo adoro, yo cada que tengo oportunidad lo digo, es un hombre muy inteligente, muy noble cada que tiene oportunidad me dice cuánto me quiere“, recalcó.

Como prueba de esta sólida relación están las decenas de escapadas románticas que realizan y que quedan inmortalizadas a través de redes sociales. La última de ellas tuvo como destino La Manzanilla, un pueblo costero de Jalisco en el que descansaron con motivo del cumpleaños número 58 del empresario.

En ese entonces, Altair Jarabo celebró la vida de su marido con un breve, pero contundente mensaje que dejó claro que hace caso omiso a las críticas y disfruta de su amor sin importar el qué dirán: “Fin de semana perfecto. ¿Qué más puedo pedir? Celebramos el cumple de Frederic, con quien tengo la fortuna de compartir la vida”, resaltó.

