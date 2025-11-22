Altair Jarabo se robó las miradas con un look de transparencias y abertura peligrosa

Con mirada coqueta y luciendo un atuendo digno de pasarela, así es como se dejó ver la actriz mexicana Altair Jarabo en una de sus más recientes publicaciones en redes sociales. Y es que con un par de fotografías dio una mirada inédita a lo vivido en un evento de moda en México en el que fungió como una de las conductoras.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la histrionisa que ha participado en producciones como “Mentir para vivir” y “Al Diablo con los Guapos” colocó un carrusel de imágenes en los que mostró a detalle el look que portó para la importante fecha.

Se trató de un elegante vestido negro con cuello asimétrico, cintura marcada y detalle de transparencias que dejó poco a la imaginación. Para potencialidad la sensualidad de su propuesta, la pieza contaba con una reveladora abertura en la parte inferior que evidenció sus torneadas piernas.

Como ya es costumbre, su larga melena rubia descanso sobre sus hombros en ondas suaves y estilo ‘old Hollywood’, mientras que su maquillaje se mantuvo natural para darle todo el protagonismo al diseño de la casa de moda mexicana “Bernarda”.

A la par de los videos y fotografías que conformaron su publicación, Altair Jarabo colocó un mensaje en el que expresó su agradecimiento por formar parte del evento organizado por Fashion Group México, así como orgullo por uno de los galardonados de la velada.

“Le entregué un reconocimiento a mi querido @abelardo_marcondes por todos sus logros con @luxurylabglobal , Con mucha admiración, cariño y gracias a la invitación de @fgimexico. Con el mejor compañero de la vida @fglecercle y en un vestido @bernardamx”, escribió la estrella de la pantalla chica.

No pasó mucho tiempo antes de que la sección de comentarios bajo su post se llenara de piropos por parte de sus fanáticos más fieles. Dentro de ellos destacan: “Bonita siempre”, “Hermosa”, “Ella es una reina, lo es todo”, “Busqué hermosa en el diccionario y la respuesta: Altair Jarabo”, “No puedo creer lo hermosa” y “Pero qué preciosa de verdad”, entre otros.

