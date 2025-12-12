Secretario de la OTAN asegura que son “el próximo objetivo de Rusia”

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llegó a Berlín para exponer algunas reflexiones de fondo sobre el futuro de la Alianza, en un acto organizado por la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC). Rutte habló del papel de los Estados europeos, llamados a asumir más responsabilidades a medida que Estados Unidos se vuelve cada vez más imprevisible.

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha generado inquietud en Europa: en el documento, se describe a la Unión Europea como débil y golpeada por los problemas migratorios, y ya no como un socio estratégico.

“Estados Unidos mantiene su compromiso con la OTAN”

Durante una visita al canciller alemán Friedrich Merz, del partido democristiano CDU, Rutte intentó trasmitir calma, apuntando que en el texto también se afirma que Estados Unidos sigue comprometido con Europa y con su seguridad: “Estados Unidos mantiene su compromiso con la OTAN”, aseguró Rutte.

Pero, ¿es este el momento de reflexiones profundas? Probablemente, no. Estos días son decisivos para el destino de Ucrania, atacada por Rusia.

¿Abandonará Estados Unidos, que durante décadas fue la potencia protectora de Europa, a Ucrania? ¿Y con ella, a los países de la Unión Europea? Merz expresó las cosas con claridad: “Nada es como antes. Estamos en otro mundo y vivimos en otro tiempo. Y este nuevo tiempo exige respuestas distintas a las del pasado”.

Europa quiere un alto el fuego y garantías de seguridad

Otros tiempos, otras respuestas. Hoy eso significa gestión de crisis. ¿Puede Europa, pueden los países europeos de la OTAN, amortiguar las exigencias más duras que plantea el plan estadounidense para la paz en Ucrania?

Merz reiteró los puntos que considera fundamentales para Europa: “Queremos un alto el fuego en Ucrania que ponga fin a esta guerra terrible después de casi cuatro años. Ese alto el fuego debe estar respaldado por garantías sólidas, jurídicas y materiales”.

Garantías de la OTAN, de la Unión Europea, pero también de Estados Unidos: “Una solución negociada debe proteger los intereses de seguridad europeos. No puede ir en detrimento de la Unión Europea ni de la OTAN”, sostuvo Merz.

Zelenski, dispuesto a elecciones en Ucrania

La pregunta es si Merz y Rutte, junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, podrán imponer estas condiciones. El plan original de 28 puntos, impulsado por Estados Unidos, se acercaba tanto a los intereses del agresor ruso, que llegaron a circular rumores de que el texto había sido redactado en Moscú.

Ahora ese proyecto parece haber quedado a un lado. Lo que sí ha hecho recientemente Trump es exigirle a Zelenski que convoque rápidamente elecciones para respaldar su legitimidad. En plena guerra, Zelenski ha aceptado. Difícilmente tiene otra opción. Mientras tanto, Ucrania ya presentó a Estados Unidos su propio plan.

Próxima reunión en Berlín con Starmer y Macron

Mientras Merz y Rutte hablaban, circulan en Berlín informaciones contradictorias sobre lo que traerán los próximos días. Se menciona una reunión el lunes próximo, 15 de diciembre, en la capital alemana, en la que el canciller recibirá a Starmer y a Macron.

¿Participarán también enviados de Estados Unidos? Merz dijo que durante el fin de semana todas las partes volverán a “revisar los planes”. Esos planes incluyen las regiones del este de Ucrania que deberían ser cedidas a Rusia para poner fin a la guerra.

Incluso esas cesiones territoriales serían una imposición para el país atacado. Pero, al parecer, resultan difíciles de evitar.

Rutte advierte sobre nuevos ataques de Rusia

Más tarde, en un acto de la Conferencia de Seguridad de Múnich organizado en Berlín, Rutte lanzó una advertencia contundente: el presidente ruso, Vladímir Putin, no se detendrá tras atacar a Ucrania. “Somos el próximo objetivo de Rusia. Y ya hemos sufrido daños”, dijo Rutte, aludiendo a los socios europeos de la OTAN.

Según el secretario general de la organización, Rusia ataca casi a diario infraestructuras en Occidente, divide a las sociedades mediante desinformación y siembra miedo y terror con ataques de drones.

“Pero demasiados entre nosotros aún no ven la urgencia. Demasiados creen que el tiempo sigue jugando a nuestro favor. Y no es así”.

En lo conceptual, sostuvo Rutte, los países de la OTAN deberían haberse colocado hace tiempo en una especie de estado de guerra y actuar con decisión para poder defenderse por sí mismos cuanto antes. Pero, de momento, solo hay una persona capaz de frenar a Putin: el presidente estadounidense, Donald Trump.

Y los europeos tendrán que intentar, una vez más, ponerlo de su lado, como ya lo han hecho tantas veces. En los próximos días se sabrá si lo logran.

Sigue leyendo: