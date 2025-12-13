Policía de Georgia busca a hombre que atacó con líquido corrosivo a una mujer en un parque

Una mujer de Georgia sufrió quemaduras graves en la cara y el cuerpo tras ser rociada con una sustancia química tóxica en un ataque aleatorio mientras paseaba por un parque, y su agresor sigue prófugo.

Ashley Wasielewski, de 46 años, daba vueltas por el parque Forsyth en Savannah el miércoles por la noche, tras asistir a un servicio navideño en una iglesia cercana, cuando un desconocido se le acercó por detrás y le vertió el líquido corrosivo en la cabeza, según relataron amigos y familiares.

De acuerdo con las fuentes consultadas por The New York Post, la víctima dejó escapar un grito espeluznante cuando la sustancia química le quemó la piel, le corroyó la ropa y derritió el llavero de su coche en el bolsillo.

“Al instante pensó: ‘¿Por qué me estás echando agua encima?’. Y entonces empezó a arderle la piel”, comentó su amigo íntimo Connor Milam, quien describió a Wasielewski como una persona generosa que solía ser voluntaria en su comunidad y proporcionar artículos esenciales a las personas sin hogar.

Miró hacia abajo y sus pantalones empezaban a quemarse. Empezó a gritar. No la robaron. No le quitaron nada. Era una persona cualquiera del parque que se esforzó por desfigurar a otra persona.

Wasielewski fue trasladada de urgencia al Centro de Quemados de Augusta, donde recibe tratamiento por quemaduras de segundo y tercer grado en la mitad del cuerpo, incluyendo la cara, el cuero cabelludo, las manos y las piernas, según relató su hijo Westley.

El hijo, preocupado, dijo que se enteró del ataque por un buen samaritano que acudió en ayuda de su madre, y añadió que podía oírla llorar de dolor por teléfono.

“No sabemos quién lo hizo”, dijo Westley. “No tiene enemigos. Es amiga de todos”.

No se han realizado arrestos mientras la policía local colabora con el FBI para identificar la sustancia química utilizada en el brutal ataque y dar con el agresor. También se han desplegado patrullas adicionales en los parques de la ciudad.

Las autoridades buscan a una persona de interés, vista por última vez en las imágenes de vigilancia, con jeans y una sudadera oscura con capucha y un conejo blanco de dibujos animados.

“Nuestro Departamento de Policía está atendiendo este caso con la máxima urgencia”, declaró el alcalde de Savannah, Van Johnson, en una publicación de Facebook.

“Si bien este ataque es profundamente preocupante, actualmente no hay información que indique una amenaza más amplia o continua para la ciudadanía”, agregó.

