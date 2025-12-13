Real Madrid busca levantarse en LaLiga con Mbappé y 9 bajas

El Real Madrid afronta la jornada 16 de LaLiga con una mezcla de alivio y preocupación. La gran noticia para el conjunto blanco es el regreso de Kylian Mbappé a la convocatoria, pero llega con hasta nueve bajas entre lesiones y sanciones para el duelo ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza.

Mbappé vuelve, pese a los problemas físicos

La vuelta de Mbappé supone un impulso clave para el Real Madrid. El delantero francés se perdió el compromiso europeo frente al Manchester City tras sufrir un fuerte golpe en la rodilla izquierda ante el Celta. Además, arrastra una fractura en el dedo anular de la mano izquierda, pero aun así ha entrado en la lista de convocados y apunta a ser una pieza fundamental en ataque.

Junto a él, otra novedad destacada es Dean Huijsen, recuperado de una dolencia muscular en el muslo izquierdo que lo había mantenido fuera de los últimos cinco encuentros.

Plaga de bajas en defensa

El principal dolor de cabeza para Xabi Alonso está en la zaga. El Real Madrid no contará con ninguno de sus laterales habituales, ya sea por lesión o sanción. Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Éder Militao, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga están fuera por problemas físicos, mientras que Álvaro Carreras, Fran García y Endrick cumplen sanción tras sus expulsiones ante el Celta.

Ante este panorama, el técnico ha tenido que recurrir a la cantera, convocando a Joan Martínez y Víctor Valdepeñas ‘Valde’, además de sumar a los centrocampistas Jorge Cestero y Thiago Pitarch, del Castilla.

Rüdiger, refuerzo clave y última cita de Brahim en 2025

Otra noticia positiva es la presencia de Antonio Rüdiger, quien terminó con molestias el duelo europeo ante el City, pero pudo reincorporarse al grupo y estará disponible. En ataque, Brahim Díaz disputará su último partido de 2025 antes de marcharse a la Copa África con Marruecos.

Convocatoria del Real Madrid ante el Alavés

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Raúl Asencio, Rüdiger, Dean Huijsen, Joan Martínez y Víctor Valdepeñas.

Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Dani Ceballos, Cestero, Arda Güler, Jude Bellingham y Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinícius, Mastantuono, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim.

