Surinam en riesgo de quedar fuera de repechaje mundialista. ¿Honduras al relevo?

La selección de Surinam, que logró un sorprendente boleto para el repechaje mundialista de FIFA contra Bolivia que se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey el próximo mes de marzo, corre el riesgo de perder su lugar debido a problemas judiciales que enfrenta su Federación de Fútbol.

El grave conflicto de Surinam podría abrir el camino para una remota posibilidad de que la selección de Honduras tome el lugar de los caribeños y puedan enfrentar a Bolivia en el repechaje en busca del adversario que se medirá con Irak en la última ronda eliminatoria que se jugará en la ciudad de Monterrey en el mes de marzo.

Aunque existe el caso de que la FIFA pudiera decidir que Bolivia pase directo al duelo contra los iraquíes y quede fuera de su sitio el equipo de la Concacaf, aunque esta decisión violentaría el espíritu de las eliminatorias mundialistas donde los caribeños o los centroamericanos lucharon en la cancha por un boleto a la justa universal del próximo año.

De acuerdo a los datos extraoficiales que se han manejado sobre la posible eliminación por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), la selección de Surinam quedaría fuera debido a que el organismo internacional prohíbe dirimir sus problemas en tribunales fuera de su jurisdicción.

GIRO INESPERADO PARA LA H🇭🇳



En las últimas horas se confirmó una posibilidad de jugar el repechaje ante Bolivia 🇧🇴 por problemas judiciales contra la selección de Surinam 🇸🇷



El motivo se centra en que la justicia surinamesa congeló las cuentas bancarias tras unas demandas que… pic.twitter.com/i9CQaY1wYh — Panorama Deportivo (@pdeportivohn) December 12, 2025

De esta forma debido a que la Federación Surinamesa de Fútbol (SVB por sus siglas en inglés), enfrenta una grave crisis debido a que la justicia de la nación caribeña embargó sus cuentas debido a las demandas presentadas por los Grupos Oldenstam y Kurban, que perdieron las elecciones para comandar al organismo de fútbol surinamés.

El problema sin duda golpea demasiado a la selección, que en su grupo eliminatorio de la Concacaf eliminó a Guatemala y El Salvador, quedando solo detrás de Panamá, pero en la clasificación general apenas superó a Honduras, por lo cual existe la posibilidad de que Bolivia que será su rival en el repechaje en el mes de marzo en Monterrey pudiera pasar directo sin jugar al compromiso contra Irak o de lo contrario la FIFA permitiría que los hondureños ocupen su sitio en esta competencia.

La FIFA prohíbe claramente en su reglamento la intervención gubernamental o de tribunales civiles en el futbol, como es el caso actualmente en Surinam, por lo que la SVB ya advirtió de los problemas por este caso.

El sorteo para el repechaje intercontinental determinó que Surinam enfrentará a Bolivia en marzo para de esta forma enfrentar a Irak en el estadio BBVA de Monterrey, que determinaría a uno de los últimos invitados al Mundial 2026.

BOLIVIA 🇧🇴 PODRÍA TENER EL PASE DIRECTO A LA FINAL CONTRA IRAK EN EL REPECHAJE RUMBO AL MUNDIAL



La Federación de Fútbol de Surinam con las cuentas congeladas y con riesgo de ser suspendida por FIFA

A 3 meses del repechaje con Bolivia, sin dinero aún no pueden contratar un DT pic.twitter.com/FGH0g9PqWk — Gime Osorio (@GimenaOsorio1) December 11, 2025

Surinam por el momento también enfrenta problemas de índole deportivo debido a que su entrenador Stanley Menzo renunció a su cargo y la SVB no ha contratado a nadie debido a que tienen congeladas sus cuentas por el problema judicial que enfrenta y que hace imposible la contratación de un nuevo director técnico.

¿Por qué la Federación de Surinam de Fútbol está en problemas?

Hasta el momento el conflicto que tiene a la selección de Surinam en camisa de once varas se debe a los dos grupos que perdieron las elecciones para presidir la Federación de Fútbol de esta nación caribeña presentaron un recurso legal en tribunales fuera de la FIFA quejándose de que existía una prohibición para llevar a cabo elecciones y los actuales directivos aseguran que todo se realizó conforme al estatuto de la FIFA y que no existen problemas de alguna índole.

Asimismo, la SVB ha afirmado en su comunicado que los integrantes de estos grupos no tenían la condición de miembros válidos durante su congreso y sus acciones son de mala fe buscando obstaculizar el funcionamiento del organismo.

La selección de Surinam atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia deportiva. A tres meses del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, una severa crisis legal y financiera en la Federación de Fútbol de Surinam (SVB) amenaza con dejar al equipo fuera de… pic.twitter.com/9cy8CkWsNe — Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) December 12, 2025

Así que será en las próximas horas cuando se decida la suerte de Surinam y de la opción que Honduras se saque el boleto premiado de la lotería para una eventual participación contra Bolivia en el repechaje mundialista.

Seguir leyendo:

– Bolivia se mete al repechaje para el Mundial 2026 y Venezuela queda fuera

– Así se jugará el repechaje internacional del Mundial 2026

– Honduras despide al DT Reinaldo Rueda tras fracaso al no clasificar al Mundial 2026





