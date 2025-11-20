Honduras despide al DT Reinaldo Rueda tras fracaso al no clasificar al Mundial 2026

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció el cierre de ciclo con el entrenador colombiano Reinaldo Rueda, después de la eliminación rumbo al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Hacemos oficial que la relación profesional del actual cuerpo técnico ha finalizado con el último partido del proceso clasificatorio al Mundial 2026“, indicó la FFH en un comunicado.

La Selección hondureña quedó fuera del torneo tras empatar 0-0 el martes como visitante ante Costa Rica, selección que también perdió su oportunidad de avanzar. Con ello, Rueda no pudo repetir la hazaña de 2010, cuando llevó a la H al Mundial de Sudáfrica.

Honduras acumula tres participaciones mundialistas: España 1982, con José de la Paz Herrera; Sudáfrica 2010, con Rueda; y Brasil 2014, bajo el mando del colombiano Luis Fernando Suárez.

En su mensaje, la FFH reconoció su propia cuota en el fracaso deportivo del proceso: afirmó que asume su “responsabilidad” y que tiene “el deber de revisar de manera profunda y objetiva el desempeño deportivo y técnico de este proceso eliminatorio”.

“En este sentido, se ha decidido iniciar de inmediato un proceso interno de evaluación técnica y estructural sobre este proceso de clasificación basado en informes deportivos, análisis de planificación y funcionamiento general del proyecto de selección”, añade el comunicado.

El organismo también remarcó que “el fútbol de Honduras no puede bajar los brazos, por el contrario, al asumir la responsabilidad que vivimos hoy, también asumimos con mucho carácter de identidad nacional para revertir este duro momento y convertirlo en una oportunidad de crecimiento, sin excusas, hacia nuevos horizontes, sumándonos todos a este proyecto”.

Honduras terminó en el segundo puesto del Grupo C de las eliminatorias de Concacaf, con nueve puntos producto de dos triunfos, tres empates y una derrota. Costa Rica cerró con siete unidades y Nicaragua con cuatro. Haití se quedó con el primer lugar con once puntos y aseguró su segunda participación mundialista, tras la de Alemania 1974.

