Chile elige presidente con la ultraderecha como favorita

Los chilenos van a las urnas este domingo en un país polarizado con el candidato más a la derecha desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet hace 35 años. José Antonio Kast aventaja por un amplio margen en las encuestas de opinión a Jeannette Jara, candidata de la coalición gobernante de izquierda y miembro del Partido Comunista. El ganador de las elecciones asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026.

Los sondeos señalan como favorito a Kast, abogado de 59 años, devoto católico y padre de nueve hijos, que promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad. “El país se cae a pedazos”, repite Kast una y otra vez en su tercer intento de llegar a la presidencia como candidato del Partido Republicano, que fundó hace cinco años, porque la derecha tradicional le parecía muy blanda.

Seguidor de Pinochet frente a comunista moderada

Kast, que apoyó a la dictadura militar y aseguró que si estuviera vivo, Pinochet votaría por él, nació en una familia de inmigrantes alemanes. Su padre, miembro del Partido Nazi de Baviera, se mudó a Chile después de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente fundó una fábrica de carne y embutidos.

Su rival es la comunista moderada Jeannette Jara, una abogada de 51 años de origen humilde, exministra de Trabajo, que promete subir el sueldo mínimo y defender las pensiones. En la primera vuelta, celebrada el 16 de noviembre, Jara se alzó con casi el 27 % de los votos. Kast quedó segundo con el 24 %, pero ha logrado movilizar a su favor a los votantes de los otros candidatos de la derecha.

La inseguridad, en el centro de la campaña

El tema de la delincuencia ha dominado la campaña electoral, a pesar de que Chile es uno de los países más seguros de América Latina. Kast prometió “seguridad” en su cierre de campaña. La migración también ha cobrado protagonismo en la agenda política, impulsada por la afluencia de personas que huyen de la violencia y la pobreza desde Venezuela. Los migrantes representan actualmente aproximadamente el 10% de la población chilena.

Expertos señalan sin embargo que la percepción del miedo en Chile es mucho mayor de lo que indican las cifras reales de criminalidad. “Lo importante, más que los beneficios sociales, es el trabajo, la seguridad. Que la gente pueda salir de su casa sin tener miedo y regresar en la noche y no pensar que en las esquinas le va a pasar algo”, dijo a la AFP Úrsula Villalobos, una ama de casa de 44 años que votará a Kast. “Hay que tomar medidas un poco extremas al principio para después lograr un país tranquilo”, añade.

El denominado estallido social “fue muy largo y muy traumático”, lo que sumado a la crisis por la pandemia produjo “un movimiento al conservadurismo”, explica la politóloga Claudia Heiss a la misma agencia. Hay además cinco millones de nuevos votantes debido al restablecimiento del sufragio obligatorio “con una inclinación muy marcada a la derecha y a la ultraderecha”, apuntó.