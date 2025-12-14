Hispano acusado de asesinato por matar a su novia y ocultar el cuerpo dentro de un barril en Houston

Un cargo de asesinato fue presentado contra un hombre en Houston por presuntamente matar a su novia y tratar de ocultar el crimen, de acuerdo con documentos judiciales dados a conocer esta semana.

Según los expedientes, Jesús Varela, de 48 años, disparó en varias ocasiones contra Christelrose Ramírez el pasado 1 de diciembre. Tras el homicidio, Varela habría obligado a su sobrino a ayudarlo a introducir el cuerpo de la víctima en cuatro bolsas, que posteriormente fueron selladas dentro de un barril.

El barril fue abandonado en el noroeste de la ciudad

Los documentos judiciales indican que el acusado supuestamente arrojó el barril con los restos de Ramírez cerca de la intersección de la autopista 249 y Ella, en el noroeste de Houston.

Antes del cargo por asesinato, Varela ya había sido imputado por manipulación de un cadáver, agresión contra un miembro de la familia y privación ilegal de la libertad, según los registros del tribunal.

De acuerdo con la documentación judicial, Jesús Varela deberá regresar a la corte el próximo lunes, mientras las autoridades continúan el proceso penal en su contra.

