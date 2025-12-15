Cómo donar juguetes para Navidad en Los Ángeles para familias afectadas por ICE

Las autoridades municipales de Los Ángeles mantienen en marcha una campaña navideña enfocada en apoyar a las familias que han sido afectadas por las recientes redadas migratorias de ICE.

A través de esta iniciativa, residentes y organizaciones pueden donar juguetes y artículos esenciales con el objetivo de llevar alivio y acompañamiento a niños y hogares que atraviesan un momento complejo durante la temporada decembrina.

La campaña estará activa hasta el miércoles 17 de diciembre. Todos los puntos de entrega operan en un horario de 9:00 am a 4:00 pm, lo que facilita que los donantes puedan acudir durante el día.

Puntos de entrega para donar juguetes en Los Ángeles

Las donaciones pueden llevarse directamente a los siguientes sitios oficiales:

Servicio de asistencia de la alcaldesa en la Alcaldía de Los Ángeles: 200 N. Spring St., Los Ángeles

Ayuntamiento del sur de Los Ángeles: 8475 S. Vermont Ave., Los Ángeles

Ayuntamiento de Van Nuys: 14410 Sylvan St., Van Nuys

Oficina del alcalde en Eagle Rock: 2035 Colorado Blvd., Los Ángeles

Vestíbulo de la Oficina del Alcalde del Edificio Municipal del oeste de Los Ángeles: 1645 Corinth Ave., Los Ángeles

Oficina del Ayuntamiento de San Pedro: 638 S. Beacon St., San Pedro

Entre los tipos de juguetes y artículos que se pueden donar, está: rompecabezas, juegos de mesa, libros, juegos para colorear, equipos deportivos, útiles escolares, tarjetas de regalo y tarjetas prepagadas para el transporte público.

La alcaldesa Karen Bass hizo un llamado público a sumarse a la campaña. “Todos los angelinos merecen sentir la esperanza, el cariño y la comunidad que se vive en esta época del año, especialmente las familias afectadas por la reciente actividad migratoria federal”, declaró en un comunicado.

“Ninguna donación es demasiado pequeña, y cada acto de generosidad alegra la temporada navideña para quienes más lo necesitan”, agregó la autoridad local.

El sitio web de la alcaldía de Los Ángeles destaca que durante la campaña de donaciones también reciben artículos esenciales para el invierno y el hogar, como abrigos, sudaderas con capucha, gorros, guantes, calcetines, suéteres y mantas.

Además, se aceptan kits de comidas navideñas, paquetes de alimentos no perecederos y materiales para envolver regalos.