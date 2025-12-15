Doctora nicaragüense es hallada sin vida en el congelador de un Dollar Tree en Miami

Una mujer fue encontrada muerta la mañana del domingo dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree ubicada en el 968 SW Eighth Street, en el sector de La Pequeña Habana, Florida, confirmó el Departamento de Policía de Miami.

Los agentes acudieron al lugar alrededor de las 8:00 am, luego de que un empleado descubriera el cuerpo al ingresar a un área restringida del local.

La víctima fue identificada como Massiell Garay Sánchez

Horas después del hallazgo, las autoridades identificaron a la víctima como Massiell Garay Sánchez, de 32 años. La policía indicó que la mujer no era empleada de la tienda y que había ingresado sola al establecimiento la noche anterior, sin realizar ninguna compra.

Según la investigación preliminar, Garay Sánchez accedió por su cuenta a una zona exclusiva para empleados, donde se encontraba el congelador, y permaneció allí durante la noche.

Las autoridades descartan, por ahora, un crimen

La policía informó que no existen indicios de que la mujer haya sido forzada a entrar al congelador, por lo que, de momento, se descarta la comisión de un delito. Sin embargo, el caso continúa bajo investigación y fue clasificado como una muerte no determinada.

El cuerpo fue trasladado por la Oficina del Médico Forense de Miami-Dade para la realización de la autopsia correspondiente, que permitirá esclarecer las causas exactas del fallecimiento.

Era doctora nicaragüense y madre de dos hijos

De acuerdo con una página de GoFundMe creada por familiares, Garay Sánchez era una doctora nicaragüense, especializada en anestesiología, y madre de dos hijos. La familia recauda fondos para repatriar su cuerpo a Nicaragua y cubrir los gastos funerarios.

En la recaudación, sus allegados la describen como una profesional dedicada y una madre amorosa, cuya muerte califican como un “trágico accidente en el extranjero”.

Conmoción entre clientes y vecinos

Clientes y residentes del sector expresaron su sorpresa y consternación tras conocerse la noticia. Algunos familiares de la víctima permanecieron en las afueras del local mientras las autoridades realizaban las diligencias.

La tienda, que debía abrir a las 8:00 am, permaneció cerrada durante varias horas y reabrió alrededor de la 1:00 pm, una vez finalizado el procedimiento policial.

La policía de Miami informó que continúa entrevistando a familiares y revisando cámaras de seguridad para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Garay Sánchez.

