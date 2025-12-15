Estados Unidos felicita a Kast por ganar elección en Chile y destaca su agenda contra la inmigración irregular

A través del Departamento de Estado, el gobierno del presidente Donald Trump felicitó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, de quien destacó su agenda migratoria contra los indocumentados.

“Estados Unidos felicita al Presidente Electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria electoral”, inicia el mensaje. “Bajo su liderazgo, confiamos en que Chile impulsará prioridades compartidas, como el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial”.

El mensaje agrega que EE.UU. mantiene su camino a fortalecer alianzas en el hemisferio, por lo que “espera colaborar estrechamente” con la nueva administración de Kast, del Partido Republicano, quien se impuso el domingo con el 58.16% de los votos en su tercera candidatura presidencial.

La exministra del Trabajo, Jeannette Jara, del Partido Comunista, obtuvo el 41.84%. Ella aceptó la derrota.

La campaña presidencial en Chile estuvo marcada por asuntos económicos, la delincuencia y la inmigración, debido al aumento de migrantes de Venezuela, principalmente.

Kast sumirá el cargo el 11 de marzo, quien tiene entre otros planes recortar $6,000 millones de dólares en gastos, aunque no está claro cómo ejecutará sus planes.

El actual presidente de Chile, Gabriel Boric, reconoció el triunfo de Kast, a quien llamó para felicitarlo.

“Le presento mis felicitaciones, porque ha obtenido un triunfo claro y usted ha sido electo presidente de la República de Chile y, por lo tanto, de todos los chilenos y chilenas”, dijo Boric en una llamada telefónica difundida a la prensa.

Kast es calificado como un derechista de extrema y conectado a la dictadura de Augusto Pinochet.

“Aunque algunas de sus promesas de campaña más destacadas y sus lealtades políticas internacionales sugieren que abraza valores democráticos iliberales, en su discurso de victoria, el presidente electo transmitió el mensaje de que quiere ser un líder mesurado, razonable, sensato y con sentido común, un líder claramente conservador y tradicional de derecha”, consideró Patricio Navia, profesor de Estudios Liberales en la Universidad de Nueva York y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Diego Portales de Chile. Su mensaje fue compartido a la revista de relaciones internacionales Americas Quarterly.