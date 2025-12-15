Padre de 84 años baleó a su hijo en el rostro tras una discusión familiar en Florida

Un padre de 84 años disparó contra su propio hijo en medio de una acalorada discusión familiar dentro de su vivienda en Palm Bay, Florida, según documentos judiciales citados por medios locales.

El detenido fue identificado como William Nowak, quien enfrenta cargos por intento de asesinato tras el tiroteo ocurrido la noche del martes. La policía acudió al lugar luego de que la esposa de la víctima alertara que su suegro había disparado a su esposo en la cabeza.

La bala se alojó en el rostro y la mandíbula

Al llegar a la escena, los agentes encontraron al hombre gravemente herido y con dificultad para hablar. De acuerdo con la declaración jurada, la bala se fragmentó al impactar y quedó incrustada en su rostro y mandíbula.

Nowak convivía con su esposa, actualmente bajo cuidados paliativos en el hogar, y con una hija discapacitada, a quienes cuidaba. La discusión se originó cuando el anciano expresó su molestia porque su hijo no había visitado a su madre el fin de semana anterior.

Amenaza previa y disparo dentro de la vivienda

Según los documentos judiciales, la discusión escaló rápidamente. En un momento, Nowak habría advertido a su hijo: “Sal de mi casa o te voy a disparar”. Luego se dirigió a su habitación, tomó un arma de fuego y regresó al área común.

La esposa del herido intentó detenerlo, suplicándole que bajara el arma, pero el hombre ignoró sus ruegos y disparó directamente contra su hijo.

Confusión tras el ataque y detención sin fianza

Tras el disparo, Nowak devolvió el arma a su habitación y mostró signos de confusión, preguntando “¿qué acaba de pasar?”, antes de romper en llanto y gritos, según el informe policial.

Las autoridades hallaron sangre en el suelo de la cocina, en la entrada de la vivienda y un casquillo de bala. El arma fue localizada sobre la cama del acusado.

Nowak fue trasladado inicialmente a un hospital por hipertensión y posteriormente ingresado en la cárcel del condado de Brevard, donde un juez ordenó su detención sin derecho a fianza. Está previsto que comparezca ante un tribunal el 8 de enero.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero