Powerball Double Play en vivo: resultados del lunes 15 de diciembre de 2025

Hoy lunes se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 15 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Revisa aquí todos los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

20 23 38 42 65 19

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que da una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes reutilizar tus números de Powerball en un sorteo separado, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para participar, debes anotar la función Double Play a tu boleto de Powerball y solo tendrás que pagar $1 dólar adicional por jugada.

Ojo, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden ganar premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios de Double Play deben reclamarse en el estado donde fuiste a comprar el boleto agraciado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería del lugar del país donde hubieran comprado el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, también hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

Dispones de 90 días y un año para acudir a tu administración a canjear tu boleto, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, busca información en la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados, inmediatamente después que el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play realizará su próximo sorteo el sábado 20 de diciembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: