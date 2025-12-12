Mega Millions en vivo : resultados y números ganadores del viernes 12 de diciembre de 2025

Este viernes se celebró una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 12 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $70 millones de dólares. A continuación te mostramos los resultados del último sorteo: averigua los números premiados de Mega Millions:

Números ganadores:

10 50 55 58 59 5 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions debes seleccionar hasta seis números al azar: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si aciertas los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si ganas el jackpot, deberás contactar con la sede principal de lotería del estado donde hubieras comprado el boleto. Te darán una cita para comenzar los trámites necesarios para cobrar tu premio.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos maneras:

-Anualidad: se da un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% mayor que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, según las disposiciones de tu estado.

Si tu premio es inferior a $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. Sin embargo, los premios superiores a esa cifra, deben solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los juegos de Mega Millions tienen lugar dos días a la semana, concretamente, cada martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions celebrará su siguiente juego el martes 16 de diciembre

