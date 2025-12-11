Powerball en vivo: resultados y números ganadores del miércoles 10 de diciembre de 2025

Hoy miércoles tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball del 10 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $936 millones de dólares. Aquí tienes los números afortunados de Powerball:

Números ganadores:

10 16 29 33 69 22 3x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Has de elegir cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si tras el sorteo en tu boleto están los seis números, te llevarás el jackpot.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Los premios deben reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios cuyo valor es superior a $600 dólares se pueden demandar en la sede principal de lotería en cada caso. También existen establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Tendrás a tu disposición 90 días para solicitar el cobro de tu premio hasta un año, según las instrucciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. Generalmente, la fecha de vencimiento se encuentra en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, debes consultarlo con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes cobrar el premio de dos modos posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$936 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball celebrará su siguiente sorteo el sábado 13 de diciembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: