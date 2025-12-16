“Asumiré las críticas”: revelan audio en juicio contra jueza acusada de ayudar a inmigrantes

“Ahora, después del hecho, todo el mundo quiere culpar al juez Dugan“, comentó Biskupic ante el jurado en un giro inesperado de los acontecimientos.

Esta declaración se produce en medio de un juicio que se espera se prolongue hasta el jueves, con la presentación de aproximadamente dos docenas de testigos.

El caso, que involucra cargos por obstrucción, podría resultar en una pena máxima de cinco años de prisión, aunque los jueces federales tienen la discreción de imponer una sentencia más baja, dependiendo de los factores que consideren pertinentes durante el proceso. A pesar de las fuertes acusaciones, la defensa busca argumentar que las pruebas no son suficientes para justificar el encarcelamiento de Dugan.

El papel de la jueza Dugan en el caso

Antes de que comenzara el juicio, la jueza federal de distrito, Lynn Adelman, se negó a desestimar los cargos en contra de Dugan, concluyendo que no existía una inmunidad legal clara que protegiera a la jueza de los cargos presentados. Esta decisión resalta la complejidad de un caso que podría sentar precedentes sobre la influencia de los jueces en decisiones relacionadas con la política de inmigración del gobierno.

Los demócratas han sido críticos del caso, sugiriendo que el presidente Donald Trump busca usar a Dugan como un ejemplo para sofocar la oposición judicial a las políticas de arrestos por inmigración. La polémica se intensificó cuando Dugan declaró que, ella y su familia, recibieron amenazas tras la publicación de volantes intimidatorios en sus viviendas esta primavera, lo que ha generado una discusión sobre la seguridad de los funcionarios judiciales.

El gobierno, por su parte, ha calificado a Dugan de jueza “activista”, una etiqueta que algunos ven como parte de una campaña para cuestionar la independencia del poder judicial. La postura de la administración de Trump frente a la inmigración ha sido un tema candente en los tribunales, y ahora el caso de Dugan se ha convertido en un campo de batalla más dentro de esta disputa.

En medio de esta situación, las críticas políticas se han intensificado. El representante republicano Tom Tiffany, un ferviente defensor de Trump y candidato para gobernador de Wisconsin en las elecciones del próximo año, no tardó en sumarse a la controversia. En un tuit reciente, Tiffany instó a las autoridades a “encerrarla”, lo que ha avivado aún más el debate sobre la política de inmigración y el trato hacia los jueces que se oponen a las políticas del gobierno.

El juicio sigue siendo una de las muchas piezas dentro del rompecabezas judicial y político que podría tener un impacto significativo en la forma en que se manejan los casos de inmigración en los tribunales de todo el país.