Miami: el tiempo para hoy martes 16 de diciembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 16 de diciembre indica que la temperatura alcanzará un máximo de 75 grados Fahrenheit (24ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 15% y tendremos nubes escasas, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 14.91 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 68 grados Fahrenheit (20ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 15 y se prevé escasa nubosidad. Las ráfagas de viento serán de 10.56 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 73ºF (23ºC) de máxima y 73ºF (23ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:00 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:33 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que tendremos escasa nubosidad con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas variarán entre los 73 y los 79 grados Fahrenheit (23 y 26 grados Celsius). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 11%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca del final de la primabera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también suba la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año se produce en el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

