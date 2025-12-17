Acusan a un hombre por el asesinato de un veterano de 93 años dentro de su vivienda en Filadelfia

La Fiscalía del Distrito de Filadelfia informó este lunes que presentó cargos contra Coy Thomas, de 53 años, por el asesinato de Lafayette Dailey, un veterano militar de 93 años, hallado sin vida en su vivienda a principios de diciembre.

De acuerdo con las autoridades, Dailey fue apuñalado en reiteradas ocasiones en el pecho y la cabeza, además de sufrir traumatismo craneoencefálico, lesiones que le causaron la muerte.

El hallazgo del crimen

La policía realizó una verificación de bienestar en la residencia de Dailey alrededor de las 3:00 de la tarde del 5 de diciembre, luego de que familiares y personal de un centro para adultos mayores alertaran que no sabían de él desde hacía casi dos días.

Al llegar, los agentes notaron que el vehículo de la víctima, un Chrysler 300 blanco, no se encontraba en el lugar y detectaron signos evidentes de forcejeo dentro de la vivienda. Dailey fue hallado inconsciente en el interior del inmueble.

Sospechas, huida y robo

Según la investigación, tras el ataque, el sospechoso habría huido en el automóvil del veterano, el cual posteriormente vendió por $900 dólares, además de intentar realizar transacciones no autorizadas con la tarjeta de débito de la víctima.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran a un hombre ingresando a la propiedad de Dailey el 3 de diciembre alrededor de las 11:00 de la mañana y, minutos después, saliendo en el vehículo del anciano.

Cargos y proceso judicial

Coy Thomas enfrenta cargos por asesinato, robo, posesión de un instrumento del delito, uso no autorizado de un vehículo y recepción de propiedad robada. La audiencia preliminar fue fijada para el 29 de diciembre de 2025.

La fiscal adjunta Ashley Toczylowski aseguró que la oficina hará todo lo posible para que el acusado “rinda cuentas por este terrible crimen”.

Reacciones oficiales

El senador estatal Sharif Street lamentó el hecho y afirmó que “no debería suceder que un hombre de 93 años, pilar de su familia y comunidad, sea asesinado de forma tan cruel en su propio hogar”.

Por su parte, el fiscal de distrito Larry Krasner destacó la colaboración entre la comunidad y las fuerzas del orden, señalando que ha sido clave en la reducción histórica de homicidios que registra actualmente Filadelfia.

