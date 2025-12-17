Reportera deportiva en Alabama y su esposo mueren en aparente homicidio-suicidio: su hijo de 3 años fue encontrado a salvo

Una exreportera deportiva y su esposo fueron hallados muertos la mañana del martes en su vivienda en Hoover, Alabama, en un caso que las autoridades investigan como un presunto homicidio-suicidio, informó el Departamento de Policía local.

Las víctimas fueron identificadas como Christina Chambers, exreportera del canal WBRC 6 y profesora de periodismo televisivo, y su esposo Johnny Rimes. Ambos presentaban heridas de bala, según confirmaron las autoridades.

El hijo de la pareja no sufrió lesiones

La policía indicó que el hijo de tres años de la pareja se encontraba en la vivienda al momento del hallazgo, pero no resultó herido. El menor fue puesto bajo resguardo mientras continúan las investigaciones.

Los cuerpos fueron descubiertos poco después de las 9:00 de la mañana, aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre la secuencia de los hechos ni el arma utilizada.

Trayectoria en el periodismo y la docencia

Chambers fue una figura conocida en el periodismo deportivo local tras incorporarse a WBRC 6 en 2015, donde se destacó en el segmento Sideline, dedicado a la cobertura de deportes escolares y universitarios.

En 2021, dejó la televisión para dedicarse a la docencia a tiempo completo en Thompson High School, donde lideró el programa de transmisión estudiantil y recibió en 2024 el reconocimiento como Asesora del Año de la Asociación de Prensa Escolar de Alabama.

El sistema escolar de la ciudad de Alabaster destacó la dedicación de Chambers a sus estudiantes y su impacto en el crecimiento del programa de comunicación audiovisual.

“Fue una mentora comprometida y una profesional apasionada por el periodismo”, señaló el superintendente Wayne Vickers en un comunicado.

Las autoridades reiteraron que la investigación permanece abierta y que se ofrecerán más detalles a medida que avance el proceso forense.

