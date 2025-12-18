EE.UU. envía a personal de la Fuerza Aérea a Ecuador para lucha antinarco

La ofensiva emprendida por Estados Unidos contra los grupos criminales en el Caribe y el Pacífico Oriental continúa en aumento, y la administración de Trump decidió ampliar su presencia en América Latina.

Así lo dejó ver el gobierno estadounidense este miércoles, al anunciar el despliegue temporal de personal de la Fuerza Aérea en Ecuador, específicamente en la ciudad costera de Manta, ubicada en la provincia de Manabí.

La Embajada de EE.UU. dio la bienvenida a los militares y detalló que esta ofensiva es parte de una operación conjunta como parte de los acuerdos suscritos entre ambos países.

Este hecho marca el regreso de militares estadounidenses a una base ecuatoriana que funcionó como punto estratégico hasta 2009.

Las autoridades de Estados Unidos indicaron que la misión tiene como objetivo reforzar las capacidades de las fuerzas armadas ecuatorianas frente a lo que describen como “narcoterrorismo”.

Por su parte, el presidente Daniel Noboa también se refirió a esta operación conjunta de seguridad.

“Con el respaldo de Estados Unidos, activamos una operación temporal junto a la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta, como parte de una estrategia bilateral de seguridad a largo plazo. Esta operación permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico, y someter a quienes creyeron que podían tomarse el país”, escribió en redes.

Manta, el principal puerto pesquero de Ecuador y enclave estratégico para el comercio exterior, ya había albergado por 10 años una base estadounidense, cerrada en 2009 tras la decisión del entonces presidente Correa de no renovar el acuerdo de cooperación en la zona.

Todo esto ocurre además después de que Perú autorizara el uso de su territorio para las fuerzas militares estadounidenses y de que Paraguay firmara un convenio de colaboración militar con el gobierno de Donald Trump.

