EE.UU. ofrece recompensa de $5 millones por líder de banda ecuatoriana “Los Choneros”

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS) anunció la recompensa de $5 millones de dólares por información que conduzca al arresto de uno de los líderes de la organización criminal ecuatoriana “Los Choneros”.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EE. UU. anuncia una oferta de recompensa bajo el Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP) para localizar a Francisco Manuel Bermúdez Cagua, también conocido como “Churrón”.

Primer miebro de organización criminal aparece en la lista

Bermúdez Cagua es el primer miembro de la organización criminal en aparecer en la lista de objetivos del PNR. Según la investigación, el hombre participa en la toma de decisiones sobre el tráfico de drogas y armas para Los Choneros.

No drugs on our streets. No cartels in our neighborhoods. In partnership with Ecuador, we are offering a reward offer of up to $5 million for info leading to the arrest and/or conviction of Los Choneros leader Francisco Manuel Bermúdez Cagua, also known as “Churrón.” Send tips to… pic.twitter.com/WfmOWD8JPr — US Dept of State INL (@StateINL) December 11, 2025

El 27 de junio de 2025, Bermúdez Cagua, junto con otros dos líderes de Los Choneros, Darío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, y José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, fueron acusados ​​en el Distrito Este de Nueva York por conspiración para importar y distribuir cocaína, además de posesión de armas de fuego para promover el narcotráfico.

Peñafiel Nieto y Macías Villamar se encuentran detenidos, pero Bermúdez Cagua está prófugo. Si tiene información que lleve al arresto del hombre debe comunicarse con la DEA al +593 988292235 (mensaje de texto/WhatsApp/Signal), con el Plan de Recompensas al 131 (en Ecuador) o por correo electrónico a ecuadortips@dea.gov o informa@recompensas131.org.

Las autoridades publicaron un cartel en inglés y español con los datos de Bermúdez para facilitar su localización.

Designados como Organización Terrorista Extranjera

“Los Choneros” son una de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador, está vinculada al Cártel de Sinaloa y controla rutas clave del tráfico de cocaína a través del país.

El 5 de septiembre de 2025, el Secretario de Estado, Marco Rubio designó a “Los Choneros” como Organización Terrorista Extranjera (OTE) y Terroristas Globales Especialmente Designados (TGED). En enero de 2024, el Gobierno de Ecuador designó al grupo criminal como organización terrorista.

“Los Choneros”, se unen a la lista de cárteles que fueron designados Organización Terrorista Extranjera (OTE), cuya orden ejecutiva fue firmada por el presidente Donald Trump en febrero. Las organizaciones son: El cártel de Sinaloa, El cártel Jalisco Nueva Generación, La familia michoacana, así como el grupo venezolano el Tren de Aragua y la salvadoreña MS-13.

Recompensa autorizada por el secretario

Esta oferta de recompensa complementa la sanción del 7 de febrero de 2024 a “Los Choneros” por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y se emite conjuntamente con el gobierno de Ecuador, detalló el Departamento de Estado.

“La oferta de recompensa de hoy está autorizada por el Secretario según el NRP, que apoya las iniciativas de las fuerzas del orden para desmantelar las organizaciones internacionales de narcotráfico a nivel mundial y llevar a los fugitivos ante la justicia”, añadió DOS.

