El CJNG podría ser el responsable del coche bomba que estalló en Michoacán

La comunidad de Santa María Ostula acusó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de orquestar el ataque con un coche bomba que estalló el sábado frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en la costa michoacana. La explosión dejó cinco personas muertas y al menos 12 heridas, convirtiéndose en uno de los atentados más mortíferos registrados en la región en los últimos años.

El estallido ocurrió alrededor del mediodía, cuando una camioneta cargada con explosivos ocultos entre plátanos circuló frente a la sede de la corporación comunitaria y detonó casi de inmediato. El conductor murió en el acto y otro cuerpo calcinado fue hallado dentro del vehículo. Tres agentes fallecieron mientras recibían atención médica, confirmó la Fiscalía General del Estado. Otros cinco policías resultaron heridos y diversos vehículos y propiedades sufrieron daños.

El ataque fue perpetrado en una zona marcada por la confrontación entre el CJNG y Cárteles Unidos, disputa que se ha intensificado pese al despliegue federal ordenado por el gobierno de Claudia Sheinbaum tras el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La explosión del coche bomba en Coahuayana, Michoacán,

¿es un acto terrorista como dijo la fiscal general de la República o es un hecho del crimen organizado?

Recordemos que la diferencia implica graves consecuencias dentro y fuera del país. pic.twitter.com/ALuMV2kZZ6 — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) December 10, 2025

En su conferencia en Palacio Nacional, la presidenta afirmó que la agresión no constituye una afrenta al Plan Michoacán y atribuyó el hecho a “los grupos delictivos que operan en la región”. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que la explosión está relacionada con la pugna entre ambas organizaciones criminales y no con un ataque directo a la policía comunitaria, a la que vinculó con uno de los líderes locales en disputa.

La Fiscalía General de la República informó que investiga el caso como un acto terrorista y abrió una carpeta por delincuencia organizada. Peritos especializados en explosivos se trasladaron al sitio para colaborar con las autoridades estatales en la identificación de los responsables. Ejército, Marina, Guardia Nacional y corporaciones estatales reforzaron la vigilancia en la zona.

Coahuayana, productor clave de plátano con más de 7,000 hectáreas de plantaciones, ha vivido bajo el asedio del crimen organizado durante más de una década. Primero fueron Los Caballeros Templarios y, en los últimos años, el CJNG.

Su ubicación estratégica convierte al municipio en un corredor codiciado para el tráfico de drogas y precursores químicos. Aunque en las inmediaciones hay bases del Ejército y la Guardia Nacional, los habitantes han denunciado repetidamente que las autoridades no han podido frenar el acoso criminal, situación que motivó la creación de la Policía Comunitaria.

La explosión del sábado volvió a evidenciar la vulnerabilidad de esta zona estratégica, donde confluyen rutas de tráfico que conectan a los puertos por los que salen cargamentos hacia Asia y Estados Unidos.

