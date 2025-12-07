Golpe al CJNG, México anuncia detención de 12 integrantes del grupo criminal

Agentes de seguridad detuvieron a 12 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Chiapas, en el sur de México, y les aseguraron armamento, vehículos y equipo táctico.

De acuerdo al propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, la detención ocurrió en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a los sujetos, en un operativo encabezado por las Fiscalías estatal y General de la República (FGR), así como de las Secretarías de la Defensa, Marina y la Guardia Nacional.

Según los detalles de este golpe, los efectivos que realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en el municipio de San Cristóbal de las Casas ubicaron un vehículo donde viajaban personas con armas de fuego, por lo que se coordinaron las acciones necesarias y se desplegó un operativo en la zona.

En un operativo coordinado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, en conjunto con @FGEChiapas, @FGRMexico @SSPCMexico, @SEDENAmx, @GN_MEXICO_ y @SEMAR_mx, detuvieron a 12 personas que dijeron pertenecer al CJNG, asegurando armas largas y… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 7, 2025

El despliegue coordinado dio como resultado la detención de 12 personas, dos de ellas menores de edad, y el aseguramiento de cuatro armas de fuego largas, un arma corta, cuatro chalecos tácticos, un vehículo, 90 dosis de marihuana, 60 de cristal y dinero en efectivo.

“Gracias a esta acción de la Fuerza Interinstitucional Conjunta, se inhiben generadores de violencia, se desarticulan células criminales y se fortalece la seguridad del Pueblo de Chiapas”, concluyó García Harfuch.

Este nuevo golpe se da apenas un día después de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo informó que arrestó a Emilio Alejandro “N”, alias “Danone” quien es considerado jefe del CJNG en el Caribe mexicano.

Según la información, el presunto criminal operaba en los municipios de Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Benito Juárez e Isla Mujeres, donde “lideraba de manera intelectual acciones para expandir el territorio controlado por el CJNG bajo el nombre de “Deltas: Operativa Jaguar” del cual en semanas recientes se logró un importante aseguramiento de armas y equipo táctico con los mismos logotipos y letras”.

