Condenan a 14 años de prisión a capo colombiano que conspiró para enviar narcóticos a EE.UU.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la sentencia que recibió Alejandro Parra Bustamante, quien era presunto miembro de los Shottas y el Clan Bustamante, quien se declaró culpable en febrero de conspirar para enviar cocaína a Estados Unidos.

Según documentos judiciales, Parra Bustamante, de 45 años, pertenecía a dos organizaciones criminales que operaban desde Buenaventura, Colombia, que “es uno de los principales puertos marítimos del país y centro de transporte de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica, México y Estados Unidos”.

Fue acusado en 2021 y extraditado en 2023

Entre marzo de 2019 y marzo de 2021, Parra Bustamante lideró una conspiración para vender entre 500 y 1,000 kilogramos de cocaína a compradores estadounidenses, y se enviaron 15 kilogramos de muestras de cocaína a Tucson, Arizona.

El Departamento de Justicia informó que el hombre fue acusado formalmente en mayo de 2021 y extraditado a Estados Unidos en agosto de 2023. El 6 de febrero se declaró culpable de un cargo de conspiración para el tráfico de cocaína ante un juez federal del Distrito de Columbia.

Jorge Eliécer Flórez Álvarez, cómplice de Parra Bustamante, fue sentenciado a 102 meses de prisión el 16 de octubre.

“Recuperemos América”

“Los abogados litigantes Colleen King y Roger Polack, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Penal, procesaron el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Penal colaboró ​​con las autoridades colombianas para lograr la detención y extradición de Parra Bustamante”.

DOJ compartió que este caso forma parte de la Operación “Recuperemos América”, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales.

Sigue leyendo: