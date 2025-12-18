EE.UU. sanciona a jueces de la Corte Penal internacional por investigar a funcionarios de Israel

El gobierno del presidente Donald Trump sancionó a dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntamente investigar y arrestar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel.

“La CPI ha persistido en acciones politizadas contra Israel, lo que sienta un precedente peligroso para todas las naciones. No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y someten indebidamente a ciudadanos estadounidenses e israelíes a su jurisdicción”, dijo en un comunicado el gobierno estadounidense.

La medida contra los jueces Gocha Lordkipanidze (Georgia) y Erdenebalsuren Damdin (Mongolia), integrantes de la Corte Penal Internacional (CPI), responde a la participación de los magistrados en procesos judiciales contra ciudadanos israelíes y su reciente rechazo a la apelación presentada por el Estado judío el pasado 15 de diciembre.

“Estas personas han participado directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel, incluyendo la votación mayoritaria a favor del fallo de la CPI contra la apelación de Israel el 15 de diciembre”, señala.

Esta decisión se da en un contexto donde Estados Unidos no reconoce a la Corte Penal Internacional tras no poder obtener el poder de vetar los enjuiciamientos de esta corte.

“Nuestro mensaje a la Corte ha sido claro: Estados Unidos e Israel no son parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, rechazan la jurisdicción de la CPI. Seguiremos respondiendo con consecuencias significativas y tangibles a la actuación legal y los excesos de la CPI”, asegura.

Además, la CPI mantiene vigentes las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Galant.

Sigue leyendo:

• Eric Trump afirma que el desdén de los bancos obligó a su familia a recurrir a las criptomonedas

• Youtube deberá pagarle una fortuna a Donald Trump por una decisión de 2021

• Trump compró más de $100 millones de dólares en bonos de varias empresas en cuanto asumió la presidencia