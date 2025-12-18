El tiempo de hoy en San Antonio, Texas para este jueves 18 de diciembre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este jueves 18 de diciembre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio se esperan pocas nubes. Se espera una temperatura máxima de 81 grados Fahrenheit (27ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 43 grados Fahrenheit (6ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del oeste, que alcanzará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1007.8 hPa, una medición que irá constante. El Sol saldrá a las 07:23 h y el atardecer será a las 17:39 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 2%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá cielos sin nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 50 y los 68 grados Fahrenheit (10 y 20ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Álamo cuenta con un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

Durante el verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante beber agua y no salir a la calle durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.