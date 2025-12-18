Jonathan Dos Santos tendrá su último baile con el América en el Clausura 2026

Contrario a lo que se pudiera pensar debido a su poca actividad en el reciente torneo Apertura 2025 que acaba de finalizar, Jonathan Dos Santos, no se retirará de las canchas, sino que habría firmado una extensión de contrato por un torneo más con las Águilas del América.

Acostumbrado a lo largo de su carrera de ir de menos a más, Jonathan Dos Santos no defraudó a nadie en el cierre del torneo al brindar una liguilla contra el Monterrey que le permitió que la directiva le brinde la alternativa de dar su último baile con el uniforme con el cual acumuló varios éxitos.

Lo anterior fue informado en el canal deportivo TUDN, donde se establece que el hermano mayor de la dinastía Dos Santos terminaba su contrato una vez concluida la pasada liguilla y que ambas partes no tendrían ya una renovación en la relación laboral, pero el rendimiento que mostró el mediocampista hizo que la directiva encabezada por Santiago Baños reconsiderara la decisión de darle su carta de retiro.

De esta forma, Jonathan jugará un torneo más y se espera que al finalizar el campeonato Clausura 2026 se aproveche la realización del Mundial para hacerle un homenaje por su aporte al América como parte del último tricampeonato del cuadro americanista.

Jonathan, a lo largo de la competencia del torneo regular, el campeón de campeones y la Leagues Cup, así como en la Concachampions, tuvo una actividad limitada debido a una lesión que lo alejó seis meses de las canchas, pero en la liguilla cambió el panorama y terminó siendo un jugador importante.

Su participación en la serie de cuartos de final contra Monterrey fue trascendental para que la directiva del América diera marcha atrás en su decisión y le ofreciera una extensión de contrato por seis meses más con lo cual las condiciones fueron más favorables para el jugador que decidió aplazar su retiro de las canchas.

El aporte de Jonathan Dos Santos fue tan clave que le quitó la titularidad al joven Alan Cervantes, que había tenido un campeonato importante y con mucha actividad, pero a la hora donde debe pesar la experiencia, terminó sacando provecho el hermano de Giovanni para ser el titular indiscutible en el medio escudo de las Águilas.

Ahora Jonathan deberá asumir un rol más importante en la pretemporada para agarrar un fondo físico que le permita evitar las lesiones y que sea un jugador importante, tanto en el torneo regular como en la liguilla, sobre todo ahora que no habrá seleccionados nacionales en la etapa de definición por el título en el torneo Clausura 2026.

De esta forma, América va delineando su plantel en donde se sigue manejando que podrían salir Igor Lichnovsky al Pachuca, Rodrigo Aguirre y Víctor Dávila, pero hasta el momento no hay nada oficial en el entorno de las Águilas.

