Elise Stefanik abandona la candidatura a gobernadora de Nueva York y anuncia su retiro del Congreso

De manera inesperada, la republicana Elise Stefanik dio a conocer que abandonaría su candidatura a gobernadora de Nueva York y que además se retira del Congreso.

El sorpresivo posicionamiento de quien en su momento fue la mujer más joven elegida para el Congreso se produce después de que Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau y aliado del presidente Donald Trump, se sumó a las primarias republicanas.

A través de una publicación en la plataforma social X, anteriormente conocida como Twitter, la representante de 41 años manifestó su deseo de pasar más tiempo con su familia y por ello prefiere cederle la oportunidad a otro miembro de su partido para contender.

“Mientras paso un tiempo precioso con mi familia esta Navidad, he decidido suspender mi campaña para gobernadora y no buscaré la reelección al Congreso. No tomé esta decisión a la ligera por nuestra familia.

Creo que ser madre es el mayor regalo y la mayor responsabilidad de la vida. He reflexionado profundamente sobre esto y sé que, como madre, me arrepentiré profundamente si no me concentro más en la seguridad, el crecimiento y la felicidad de mi hijo pequeño, especialmente a su tierna edad”, escribió.

La reputación de Stefanik labrada en el Congreso y el hecho de contar con la simpatía del actual mandatario de la nación la perfilaban como probable favorita en las primarias republicanas, así que su decisión de no seguir adelante con su campaña sacudió a los conservadores.

En su momento, Elise Stefanik llegó a ser contemplada como embajadora de Estados Unidos ante la ONU. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

De hecho, en su momento Trump la nominó como embajadora ante Naciones Unidas, pero al percatarse del impacto que representaría su baja en la escasa minoría republicana en el Congreso, días después rectificó su decisión.

Al renunciar a su candidatura, Elise Stefanik evita unas primarias republicanas que quizás enviarían una señal de divisionismo conservar de cara a un proceso donde el objetivo consiste en vencer el próximo año a la demócrata Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York.

Desde la Casa Blanca, Karoline Leavitt, secretaria de Prensa, elogió la decisión de quien en su momento fue su jefa directa.

“Elise Stefanik ha sido una increíble defensora de la gente de su distrito en el norte del estado de Nueva York y siempre será una verdadera amiga del presidente Trump. Es mi exjefa. Es una gran líder y aún mejor persona”, escribió en la plataforma X.

