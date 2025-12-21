Ex entrenador de Texas usó documento de IA para manipular a adolescente

Autoridades informaron que un ex profesor y entrenador de Texas fue arrestado por presuntamente manipular a una adolescente mediante un documento generado por inteligencia artificial para delinear tácticas de manipulación.

Matthan Lough, de 32 años, fue detenido por un solo cargo de acoso sexual infantil el 10 de diciembre, según FOX 4.

De acuerdo con los fiscales, Lough tuvo contacto inapropiado con una joven de 17 años que asistía a la iglesia del Centro Cristiano de Mesquite, donde su padre era el pastor principal antes de renunciar el 23 de noviembre. Lough luego se convirtió en el entrenador de voleibol de la víctima.

¿Cómo comenzó el acercamiento a la menor de edad?

La investigación comenzó después de que la madre de la víctima contactara a la policía local a principios de octubre tras encontrar mensajes de texto inapropiados entre Lough y su hija, informó FOX 4.

En una entrevista policial, la víctima supuestamente dijo a las autoridades que conoció a Lough en un evento que celebraba la graduación de su primo en mayo de 2023. Lough supuestamente se acercó a la víctima mientras jugaba voleibol con su hermana para hablar sobre un equipo deportivo que estaba tratando de crear.

En la primavera de 2025, Lough supuestamente contactó a la víctima para solicitarle su número de teléfono y poder enviarle un video con las mejores jugadas de voleibol, según informó FOX 4. Sin embargo, las autoridades afirman que las conversaciones se intensificaron rápidamente durante el verano, cuando Lough le envió mensajes de texto a la víctima sobre su apariencia. Posteriormente, supuestamente comenzó a solicitarle fotos explícitas a la menor.

Las autoridades señalaron tres presuntos incidentes clave en septiembre que finalmente llevaron a los cargos de acoso sexual infantil, según FOX 4.

Los fiscales alegan que Lough abrazó y besó a la víctima dentro de un armario de almacenamiento en su iglesia compartida, participó en sexo oral con la víctima mientras su hija estaba en clase de gimnasia y se encontró con ella en un estacionamiento, donde se le acusa de tocar a la víctima de manera inapropiada.

Usaba un documento de IA con un plan para manipular mujeres

Cuando las autoridades comenzaron a investigar la presunta conducta de Lough, descubrieron un documento generado por inteligencia artificial titulado “Plan Hipotético de Contrainfluencia”. El plan, de cinco pasos, supuestamente describía maneras de manipular a las mujeres y detallaba cómo lograr cada paso.

Según la declaración jurada, los cinco pasos fueron “estabilizarla y fortalecerla”, “sembrar dudas suaves”, “reconstruir su autonomía”, “cambiar la dinámica de poder” y, finalmente, “dejarla elegir”.

Según se informa, la víctima también dijo a los investigadores que tenía miedo de Lough porque tenía un “proceso paso a paso” sobre cómo matar a alguien y también portaba un arma de fuego oculta.

En una declaración a Fox News Digital, el Centro Cristiano de Mesquite dijo que Lough no era un empleado de la iglesia, pero admitió que las acusaciones podrían haber tenido lugar en la propiedad de la organización.

“La Junta de la Iglesia se une en su más enérgica condena de los actos criminales que llevaron a este arresto”, declaró la junta en un comunicado. “Dejamos constancia de que Mathan Lough no era empleado de CCM. Nuestra prioridad inmediata es apoyar y buscar justicia para la víctima y su familia. Extendemos nuestras más sinceras oraciones por su sanación y protección durante este momento tan doloroso”.

Según se informa, el padre de Lough, el pastor principal Kevin Lough, renunció a su cargo el mes pasado, aunque no ha sido acusado de ninguna irregularidad.

Lough trabajó anteriormente como profesor y entrenador en Pioneer Technology and Arts Academy, y anteriormente se desempeñó como entrenador de voleibol de club para un equipo local, según FOX 4.

