ICE publica un video con IA que muestra a Santa Claus arrestando a inmigrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) publicó un anuncio navideño generado por IA que muestra a Santa Claus trabajando como agente del ICE.

El video, en el que se ve a un imponente Santa con chaleco antibalas y portando armas, insta a los inmigrantes indocumentados a abandonar el país voluntariamente.

La figura, representada con el tradicional traje rojo y barba blanca, aparece con el logotipo del ICE en el pecho.

Luego se le muestra deteniendo a migrantes en una calle junto a otros agentes, procesando a una persona en un centro de inmigración y escoltándola a un avión para su deportación.

AVOID ICE AIR AND SANTA’S NAUGHTY LIST!



Self-deport today with the CBP Home app, earn $3,000 and spend Christmas at home with loved ones.



Holiday incentive is valid through the end of 2025. pic.twitter.com/v80QAaKquD — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) December 22, 2025

El video anima a los inmigrantes indocumentados a “evitar la lista negra de Santa Claus” autodeportándose mediante la aplicación CBP One, utilizada anteriormente por la administración Biden para permitir la entrada legal de migrantes a Estados Unidos.

Un pie de foto del video indica que los participantes recibirán 3,000 dólares y un vuelo gratis a su país de origen si abandonan el país voluntariamente.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que el incentivo, que se ha triplicado para la temporada navideña, estará disponible hasta finales de 2025 y se ofrecerá a las personas que residen en el país sin documentos.

Aproximadamente 1.9 millones de inmigrantes indocumentados se han autodeportado voluntariamente desde que el presidente Trump asumió el cargo, según informó The New York Post.

La campaña forma parte de una iniciativa más amplia del departamento para promover las deportaciones voluntarias como alternativa a las medidas de control formales.

Esto se produce apenas unas semanas después de que un anuncio anterior mostrara a agentes de inmigración con adornos navideños en una publicación en redes sociales, utilizando un juego de palabras inspirado en Santa Claus para promover la agenda de deportaciones masivas de la administración Trump.

