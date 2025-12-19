Arrestan a mexicano con solicitud de Green Card pendiente: tiene 30 años en EE.UU.

Ernesto Fabián Cuevas Enciso, de 34 años, fue detenido por agentes de ICE en Michigan, a pesar de tener una solicitud de residencia permanente o Green Card en trámite y más de tres décadas de arraigo en Estados Unidos.

El hombre llegó al país en 1995, cuando tenía apenas tres años. Desde entonces creció, estudió, formó una familia y construyó su vida en territorio estadounidense.

Actualmente, está casado con una ciudadana estadounidense, llamada Andrea Cuevas y con quien tiene una hija, informó Newsweek.

Por qué arrestaron al inmigrante mexicano en Michigan

El pasado 6 de diciembre, Ernesto se dirigía a su trabajo en la construcción en la ciudad de Ypsilanti cuando fue interceptado por dos vehículos sin identificación.

Según relató al medio su hermana Miriam Stone, los autos le bloquearon el paso mientras conducía una camioneta con un remolque cerrado.

Agentes de ICE se acercaron, se identificaron y procedieron a detener tanto a Cuevas Enciso como a un pasajero que lo acompañaba. De acuerdo con su familia, Ernesto no comprendía del todo el motivo de la detención, pero se mantuvo tranquilo y obedeció todas las indicaciones.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó a Newsweek que Cuevas Enciso fue detenido porque había sido “condenado por conducir bajo la influencia del alcohol” y que además “admitió ante los oficiales que ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 1995”.

El mismo portavoz aseguró que “recibirá el debido proceso”.

Para sus allegados, el arresto resulta difícil de asimilar. “Hay angustia y estrés entre todos nosotros, y especialmente en la esposa de Ernesto”, declaró Miriam Stone.

Cuevas Enciso fue trasladado primero al Edificio Federal Patrick V. McNamara, en Detroit, y posteriormente al Centro de Proceso de North Lake, en Baldwin, Michigan, donde permanece detenido.

