Qué tiendas estarán abiertas el 25 de diciembre y cuáles cierran todo el día

Si necesitas hacer compras en Navidad, aquí tienes una lista de tiendas abiertas y cerradas el 25 de diciembre para que te prepares adecuadamente

La mayoría de tiendas que decidan abrir seguro tendrán horarios modificados, por lo que probablemente estén disponibles media jornada. Crédito: Valiantsin Suprunovich | Shutterstock

Por  Alberto Daniel Barboza

Ya sea que necesites un ingrediente extra para tu receta navideña o una última compra de regalo, es crucial saber qué tiendas estarán abiertas el 25 de diciembre.

Mientras algunos supermercados y farmacias mantienen sus puertas cerradas, otros estarán disponibles con horarios modificados o incluso abrirán las 24 horas.

Aquí te dejamos un resumen completo de las tiendas que estarán abiertas y las que permanecerán cerradas durante las festividades. Toma nota y no lo olvides.

Tiendas abiertas el 25 de diciembre

  • 7-Eleven: La mayoría de las tiendas de 7-Eleven estarán abiertas 24 horas, como todos los días del año.
  • Acme Markets: Algunas sucursales abrirán con horarios que varían según la ubicación. Es recomendable consultar con tu tienda local.
  • Albertsons: Las tiendas estarán abiertas con horarios reducidos, dependiendo de la zona.
  • Supermercados Bravo: Este supermercado abrirá de 7:30 a.m. a 9:00 p.m., permitiendo que puedas hacer tus compras navideñas de último minuto.
  • Casey’s: Con horarios modificados, abrirán a partir de las 10:00 a.m. Algunos lugares pueden cerrar antes, así que es recomendable verificar antes de salir.
  • Circle K: Las tiendas estarán abiertas 24 horas, pero algunas ubicaciones pueden tener horarios más reducidos.
  • Cumberland Farms: La tienda de conveniencia funcionará con horarios normales.
  • CVS: Algunas farmacias CVS estarán abiertas con horarios limitados. Es aconsejable verificar la disponibilidad local.
  • Maverik: Las tiendas seguirán con su horario habitual, 24 horas, como cualquier otro día del año.
  • Safeway: Algunas sucursales estarán abiertas, pero con horarios reducidos. Llame a su tienda local para confirmar.
  • Walgreens: Estarán abiertas, generalmente de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., pero puede variar según la ubicación.
  • Wawa: Las tiendas Wawa estarán abiertas las 24 horas, como de costumbre, en toda la Costa Este.

Si te encuentras en apuros y necesitas hacer una compra de última hora, asegúrate de llegar temprano. La mayoría de las tiendas con horarios modificados abrirán a media mañana o por la tarde, y muchas veces cierran más temprano de lo habitual.

Tiendas cerradas el 25 de diciembre

Por otro lado, algunas grandes cadenas de tiendas y supermercados permanecerán cerradas durante Navidad. Aquí tienes una lista de las más conocidas que no estarán disponibles:

  • Aldi
  • Big Lots
  • Costco Wholesale
  • Dollar General
  • Harris Teeter
  • Kroger
  • Publix
  • Sam’s Club
  • ShopRite
  • Target
  • Trader Joe’s
  • Walmart
  • Whole Foods Market

