Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 18 al 24 de diciembre

Jueves 18

Disney On Ice en la arena Crypto.com

El espectáculo sobre hielo, Disney On Ice, regresa a la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles) con el show Let’s Dance, con personajes como Moana y sus amigos. De hoy jueves y hasta el domingo en varios horarios. Boletos desde $37. Informes ticketmaster.com.

Irving Berlin’s White Christmas en El Portal

La obra Irving Berlin’s White Christmas, con el Actors’ Repertory Theatre of Simi, se presenta en el teatro El Portal (5269 Lankershim Blvd., North Hollywood). El musical está basado en la cinta de Paramount Pictures y es apta para toda la familia. De hoy jueves al domingo en varios horarios. Boletos desde $40. Informes elportaltheatre.com.

A Christmas Carol en A Noise Within

A Christmas Carol, la obra navideña de Charles Dickens, se presenta como cada año en el teatro The Noise Within (3352 E. Foothill Blvd., Pasadena). Bajo la dirección de Julia Rodríguez-Elliott y Geoff Elliott. En varios días y horarios hasta el miércoles. Boletos desde $65. Informes anoisewithin.org.

Sábado 20

The Nutcracker en el Teatro Terrace

The Nutcracker, el cuento de navidad sobre una niña que sueña con un soldado valiente, ratas gigantes y un reino fantástico, se presenta en el Terrace Theatre del Long Beach Convention and Entertainment Center (300 E. Ocean Blvd., Long Beach). Funciones sábado y domingo en varios horarios. Boletos desde $38. Informes longbeachnutcracker.com.

Tour interactivo en el museo Academy

Como parte de Jaws: The Exhibition, en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles), se realizará un recorrido interactivo de 30 minutos a través de la creación de la cinta Jaws, donde además los participantes aprenderán acerca de los tiburones. Del sábado al 4 de enero. Gratis con el pago de entrada al museo; boletos desde $15. Informes academymuseum.org.

A Christmas Spectacular en el Soraya

A Christmas Spectacular es una fiesta navideña que tendrá lugar en el Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts (18111 Nordhoff St., Northridge) y que cuenta con la participación del Ballet Folklórico de Los Ángeles, el Mariachi Pueblo Viejo y la cantante mexicana Ximena Sariñana como invitada especial. Del sábado al lunes en varios horarios. Boletos desde $54. Informes thesoraya.org.

Martes 23

Gaby Moreno en el club Zebulon

La cantante guatemalteca Gaby Moreno ofrecerá un concierto en el club Zebulon (2478 Fletcher Dr., Los Angeles) en donde interpretará lo más icónico de su repertorio. Martes a las 8 pm. Boletos desde $33. Informes zebulon.la.

Fiesta Navidad en el Segerstrom

El evento Fiesta Navidad se realizará como cada año en el Segerstrom Center for the Performing Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa), con la participación del Mariachi Los Camperos. El concierto incluye danza, canto, música de la temporada y tradiciones latinoamericanas. Martes a las 8 pm. Boletos desde $38. Informes scfta.org.

Arturo Sandoval en el Disney Hall

El trompetista cubano Arturo Sandoval se presentará en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) como parte de la serie de conciertos decembrinos, Deck the Hall. El show, titulado Swinging Holiday, incluye melodías navideñas tradicionales. Martes a las 8 pm. Boletos desde $67. Informes laphil.com.

Miércoles 24

Celebración navideña en el Dorothy Chandler

La tradicional Los Angeles County Holiday Celebration regresa al Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles) con tres horas de presentaciones que reflejan la riqueza cultural de la ciudad. Con más de 20 ensambles locales que interpretarán música, danza, títeres y más. Aloe Blacc y Maya Jupiter serán los invitados especiales. Miércoles de 3 a 6 pm. Entrada gratuita. Informes musiccenter.org.