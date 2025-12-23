Joven muere tras caer desde edificio abandonado usado como escenario de Stranger Things en Georgia

Leah Palmirotto, de 19 años, murió tras desplomarse desde un edificio abandonado ubicado en el antiguo Instituto de Salud Mental de Georgia, en el campus Briarcliff de la Universidad Emory, en el condado de DeKalb. El incidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada del viernes, según reportó la policía local.

De acuerdo con las autoridades, la joven ingresó al lugar junto a un grupo de amigos luego de trepar una cerca que restringe el acceso a la propiedad, actualmente cerrada al público. Por causas que aún se investigan, Palmirotto cayó desde una altura considerable y falleció en el sitio.

Un edificio conocido por producciones audiovisuales

El inmueble, conocido como Edificio A, ha sido utilizado como escenario en varias producciones cinematográficas y televisivas, entre ellas The Vampire Diaries y la serie de Netflix Stranger Things, donde aparece como el ficticio Laboratorio Nacional Hawkins.

Pese a su notoriedad, el edificio se encuentra en estado de abandono y no está habilitado para visitas, lo que representa riesgos estructurales significativos.

Reacciones de la familia

El padre de la joven, Todd Palmirotto, expresó su dolor en declaraciones a medios locales y recordó a su hija como una persona apasionada por la fotografía y la exploración urbana. “Le encantaba explorar y fotografiar edificios abandonados”, señaló la familia en una campaña de recaudación de fondos publicada en GoFundMe.

“El simple hecho de hacer cosas que hacen los jóvenes normales de 19 años terminó en pura devastación”, escribió la familia en el mensaje.

Llamado de las autoridades

La Policía del condado de DeKalb reiteró el llamado a la población, especialmente a los jóvenes, a no ingresar en propiedades cerradas o abandonadas debido a los riesgos que implican. La investigación continúa para esclarecer con precisión cómo ocurrió el accidente.

Sigue leyendo:

– Encuentran muerto a un juez de Georgia en su último día de funciones.

– Arrestan a mujer de Alabama por la muerte de sus dos hijos, uno de ellos desaparecido desde hace meses.

–Veterano militar de Alabama fue apuñalado hasta la muerte en Año Nuevo