Llaman a prepararse y mantenerse alerta frente a tormenta que se avecina

Las autoridades del condado de Los Ángeles llamaron a sus residentes a prepararse para las intensas lluvias que se esperan desde esta noche y hasta el sábado, por lo que deberán mantenerse alertas de los avisos de inundaciones y evacuaciones, en especial en las áreas afectadas por los incendios forestales de enero.

“Desde hoy habrá una tormenta fuerte en el condado de Los Ángeles. Es importante estar bien informados ante cualquier emergencia”, dijo la supervisora Hilda Solís, presidenta de la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles.

Y pidió mantenerse informado a través del sitio web ready.lacounty.gov/rain y en las redes sociales enReadyLACounty.

El sheriff Robert Luna pide mantenerse alerta frente a la tormenta. (Cortesía Oficina Supervisora Solís)

Activan recursos de emergencia

El sheriff de Los Ángeles, Robert Luna dijo que la amenaza durará más allá de una semana.

“Por favor, manténganse alejados de las zonas de control de inundaciones si forman parte de nuestra comunidad sin hogar. LAHSA (Autoridad para el Desamparo de Los Ángeles) y otras organizaciones para personas sin hogar del condado de Los Ángeles están ofreciendo servicios y vales de motel para nuestros residentes sin hogar”.

Y agregó que “han activado recursos de emergencia clave, incluidos equipos de búsqueda y rescate y el helicóptero Air Rescue 5, que está equipado para desplegar capacidades de rescate en aguas rápidas si es necesario”.

Dijo que esperan que no sea necesario, pero están preparados.

“Desafortunadamente, hemos visto demasiados incidentes en los que se subestima la fuerza del agua, lo que pone a las personas en peligro extremo y en situaciones que amenazan sus vidas”.

Indicó que sus equipos de gestión de incidentes también están en alerta, y disponibles para responder a cualquier incidente crítico que surja durante esta tormenta o cualquier otra situación que pueda presentarse.

“Los centros de operaciones del departamento, en conjunto con el Centro de Operaciones de Emergencia del Condado, se activarán a partir de esta noche a las 6 p.m. durante la duración de la tormenta. Instamos a los residentes, especialmente a aquellos en zonas de evacuación, a que tomen en serio estas órdenes y advertencias y comiencen a prepararse ahora”.

El sheriff Luna llamó a los angelinos a identificar artículos importantes como medicamentos, documentos importantes y otros artículos esenciales en caso de que tenga que evacuar rápidamente.

“Si un ser querido vive en estas zonas de evacuación y tiene alguna discapacidad o es una persona mayor, asegúrese de comunicarse con él o ella, coordinar un plan para su evacuación y brindarles ayuda si necesitan salir de inmediato”.

Añadió que los escombros de las zonas afectadas por los incendios y la tormenta pueden obstruir las carreteras, y podría ser difícil salir una vez que comience la tormenta.

“También podría ser difícil para los servicios de emergencia acceder a las carreteras, y cualquier intento de hacerlo pondría a nuestros socorristas en peligro innecesario”.

Otras recomendaciones dadas por el sheriff son: evitar las carreteras inundadas; mantenerse alejado de los canales de drenaje y no esperar a que las condiciones se vuelvan peligrosas para actuar.

“Prepararse es fundamental. Podría salvarle la vida. Animamos a los residentes a visitar lacounty.gov/emergency para obtener consejos e información sobre cómo prepararse. También puede registrarse para recibir alertas de emergencia en alertla.org”.

Mucha lluvia en corto tiempo

Mark Pestrella, director del Departamento de Obras Públicas del Condado de Los Ángeles e Ingeniero jefe del distrito de control de inundaciones del condado de Los Ángeles, dijo que estamos ante una tormenta invernal cálida.

“Algunas personas lo llaman “Pineapple Express”. También se le puede describir como un evento impulsado por un río atmosférico que producirá mucha lluvia en un corto período de tiempo, con intensidades que nos preocupan debido a los riesgos que conllevan”.

Dijo que se prevén acumulaciones de lluvia de cuatro a ocho pulgadas en el valle y las zonas costeras, y de seis a doce pulgadas en las zonas montañosas de las estribaciones.

“No hemos tenido un evento de río atmosférico como este en bastante tiempo, probablemente en más de cuatro o cinco años”.

Hizo ver que habrá mucha agua en la zona de las montañas de Santa Mónica, a lo largo de Malibú y la autopista Pacific Coast Highway lo que creará desafíos adicionales para los residentes y los servicios de emergencia”.

DIjo que también se pronostica fuertes vientos de 50 a 60 millas por hora.

“Se espera la lluvia más intensa esta noche y hasta mañana por la mañana; y nuevamente el día de Navidad”.

Precisó que el Departamento de Obras Públicas estará abierto las 24 horas del día, los siete días de la semana, y contarán con un equipo de más de 300 personas en el lugar, las 24 horas del día para garantizar su protección.

“Nuestra mayor preocupación son las zonas afectadas por los incendios recientes. Los peligros incluyen posibles inundaciones repentinas, crecidas de ríos, flujos de lodo, deslizamientos de tierra y árboles caídos”.

Indicó que se espera que todos los deslizamientos de tierra, flujos de lodo y desprendimientos de rocas ocurran en las zonas montañosas o en la interfaz urbano-montañosa.

“Estos lugares incluyen las comunidades de las estribaciones, el área no incorporada de Altadena, Pasadena, La Cañada Flintridge, Duarte, y la misma situación se presenta en la zona del incendio de Palisades, la ciudad de Los Ángeles, Malibú y las áreas no incorporadas”.

Pero también le preocupan las áreas de Long Beach, Carson y el sureste de Los Ángeles, donde espera que se acumule agua en el sistema de calles.

Así que – dijo – que a lo largo del río Los Ángeles y las calles adyacentes, se esperan corrientes de agua.

“¿Qué pueden hacer? Evitar las calles, ríos, lagos y canales con agua corriendo, y debido a las descargas, habrá agua fluyendo en el río Los Ángeles, así como en el río San Gabriel y otros canales después de este evento. Y esas corrientes pueden alcanzar hasta 5.8 metros por segundo y arrastrar un coche pequeño”.

Por lo tanto, si conducen por la carretera y ven agua estancada o en movimiento, se recomienda que no la atraviesen.

“Deténganse y tomen una ruta alternativa. Si tienen que viajar, salgan temprano, conduzcan despacio y eviten las carreteras de montaña y las zonas afectadas por incendios. Son precauciones básicas”.

Enfatizó que si se les recomienda evacuar, deberán acatar la orden del sheriff o la policía

“Refugiarse en una casa que no se inunde es el lugar más seguro. Así que, por favor, tomen las precauciones necesarias para que en Navidad y Nochebuena se encuentren en un refugio, ya sea su casa, un hotel o uno de los refugios del condado, para que puedan estar seguros de que estarán a salvo de cualquier daño potencial”.

Inundaciones y deslaves

Anthony C. Marrone, jefe del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles explicó que sistema de tormentas pronosticado se dirige hacia el sur de California y traerá lluvia, inundaciones y deslizamientos de tierra desde hoy hasta el sábado, con la posibilidad de peligrosos flujos de lodo y escombros en las ocho zonas afectadas por incendios.

“Se ha emitido una alerta de inundación desde esta tarde hasta el miércoles por la noche, y se esperan lluvias significativas con potencial de inundaciones repentinas”.

Instó a los residentes a mantenerse informados sobre las últimas alertas, advertencias y avisos meteorológicos de inundaciones e inundaciones repentinas.

Consejos de seguridad

Siga todas las instrucciones del personal de emergencia y las alertas de emergencia.



Asegúrese de que su vehículo esté en condiciones seguras para conducir con lluvia.

Verifique que los neumáticos, los frenos y los limpiaparabrisas funcionen correctamente.

Conduzca con precaución y reduzca la velocidad. Muchas carreteras estarán mojadas y resbaladizas.

No intente cruzar zonas inundadas y nunca entre en aguas con corriente. Tan solo 15 centímetros de agua pueden derribar y arrastrar a un adulto, y entre 45 y 60 centímetros pueden arrastrar la mayoría de los SUV, furgonetas y camiones grandes. ¡Dé la vuelta, no se arriesgue a ahogarse

Manténgase alejado de las cuencas de retención de escombros, canales, instalaciones y cauces de ríos.

Manténgase al menos a 30 metros de distancia de los cables eléctricos caídos. Llame al 911 para reportar cables caídos.

Cómo obtener ayuda