Miami: el tiempo para hoy martes 23 de diciembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 23 de diciembre indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 81% y habrá nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 16.16 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 70 grados Fahrenheit (21ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 84 y se esperan nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 9.32 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:04 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:36 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 79 grados Fahrenheit (20 y 26ºC).

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami incluye el final de la primavera y el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos no muy cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta y hace que también suba la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.