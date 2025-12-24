Catorce países condenan asentamientos judíos en Cisjordania

Un grupo de 14 países, entre los que figuran Alemania, Francia, Japón, Canadá y Reino Unido, condenaron este miércoles 24 de diciembre, los nuevos asentamientos en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, considerados ilegales por la comunidad internacional, y alertaron de que esta “acción unilateral” amenaza con “comprometer la aplicación del plan de paz para Gaza”.

“Nosotros, representantes de Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Italia, Irlanda, Islandia, Japón, Malta, Países Bajos, Noruega y Reino Unido, condenamos la aprobación por el gabinete de seguridad del gobierno israelí de la creación de 19 nuevas colonias en Cisjordania ocupada”, según un comunicado conjunto difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores francés.

“Compromiso inquebrantable”

“Hacemos un llamado a Israel para que revoque esta decisión y cese la expansión de las colonias, de conformidad con la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, añadió el comunicado.

“Estamos decididos a apoyar el derecho a la autodeterminación de los palestinos. Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con una paz global, justa y duradera”, señaló el grupo.

El documento insistió en que “no existe otra solución” que la de la convivencia de “dos Estados democráticos, Israel y Palestina” que estén “uno al lado del otro en paz y seguridad, dentro de fronteras seguras y reconocidas”. Asimismo, expresó la “clara oposición a cualquier forma de anexión así como al desarrollo de la política de colonización”.

69 asentamientos

El gabinete de seguridad del Gobierno israelí aprobó el pasado domingo reconocer 19 nuevos asentamientos en Cisjordania, lo que aumenta a 69 el número total de asentamientos reconocidos durante el mandato del actual ministro de Finanzas, el ultraderechista y colono Bezalel Smotrich, responsable también de las políticas de asentamiento en ese territorio palestino ocupado.

Se estima que más de 500,000 colonos viven actualmente en Cisjordania, ocupada por Israel desde la guerra de 1967, y otros 200,000 viven en Jerusalén Este, la zona oriental de la ciudad ocupada entonces y anexionada por Israel en 1980.

