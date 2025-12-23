Israel nunca se retirará de Gaza, dice ministro de Defensa israelí

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este martes durante un encuentro en el asentamiento de Beit El (cerca de Ramala, Cisjordania ocupada) que Israel nunca se retirará de la Franja de Gaza, según recogen medios israelíes. Poco después, a través de un comunicado, el ministerio aseguró que su titular se refería “únicamente a un contexto de seguridad”.

En Cisjordania, Katz aseguró que “con la ayuda de Dios, cuando llegue el momento, estableceremos puestos de avanzada de Nahal, en el norte de Gaza, en lugar de los asentamientos que fueron desmantelados”. Esto, en alusión al Plan de Desconexión de 2005, por el cual Israel abandonó 21 colonias en Gaza en las que vivían alrededor de 8.000 israelíes, y otras cuatro en Cisjordania.

“Nunca dejaremos Gaza, no ocurrirá tal cosa. Estamos allí para proteger, para prevenir” que pase de nuevo “lo que pasó” en octubre de 2023, agregó, cuando Hamás atacó territorio israelí. Katz abundó en el tema: “Lo haremos de la manera correcta, en el momento oportuno. Algunos protestan, pero nosotros somos ministros”, señaló, según un video publicado por el diario israelí Ynet.

El escenario propuesto por Katz supone un desafío al plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y asumido tanto por Israel como por Hamás. El comunicado aclaratorio, según algunos medios israelíes, se gestó precisamente debido a la presión ejercida por Estados Unidos. “El gobierno (israelí) no tiene intención de establecer un asentamiento en la Franja de Gaza”, dice el nuevo texto.

Plan de paz

Durante el evento en Beit El, Katz abordó además la decisión del Gobierno, tomada el lunes, de clausurar la emisora ​operada por el Ejército, ​la radio Galei Tzahal, a la que acusa de haber tomado un cariz político. “He ordenado que los soldados de la emisora ​​se asignen a funciones de combate o de apoyo en combate. Nos faltan soldados; las vacaciones han terminado”, declaró el ministro de Defensa.

La segunda fase del acuerdo en Gaza recoge la retirada total de las tropas israelíes, además del desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición. En una primera fase, se debía cesar todas las hostilidades y permitir el ingreso de ayuda humanitaria.

Sin embargo, los ataques israelíes no se han detenido por completo, y sus drones siguen sobrevolando Gaza mientras que las tropas disparan a los palestinos que consideran se acercan demasiado a la denominada “línea amarilla”.

Los asentamientos israelíes en territorios reclamados por los palestinos como parte de un futuro Estado son ampliamente considerados por la comunidad internacional como ilegales.